Нацбанк применил меры влияния к Moneyveo, «Швидко Гроші» и Юнекс Банку, а также другим участникам финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк оштрафовал Moneyveo, «Швидко Гроші» и Юнекс Банк на миллионы гривен
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За что наказали
Все были наказаны за «нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Кто заплатит штрафы
Юнекс Банк получил штраф 3,86 млн грн, в то время как Европромбанк 51 тыс грн за ряд нарушений.
Наибольший штраф получил небанк Moneyveo — более 13 млн грн, а «Швидко Гроші» (ООО «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР») заплатит за нарушение свыше 6 млн грн.
Источник: Минфин
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