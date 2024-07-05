Нацбанк оштрафовал Moneyveo, «Швидко Гроші» и Юнекс Банк на миллионы гривен

Нацбанк применил меры влияния к Moneyveo , « Швидко Гроші » и Юнекс Банку , а также другим участникам финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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За что наказали

Все были наказаны за «нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Кто заплатит штрафы

Юнекс Банк получил штраф 3,86 млн грн, в то время как Европромбанк 51 тыс грн за ряд нарушений.

Наибольший штраф получил небанк Moneyveo — более 13 млн грн, а «Швидко Гроші» (ООО «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР») заплатит за нарушение свыше 6 млн грн.