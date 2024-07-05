В Британии могут конфисковать $1,4 млн у экс-собственника Сенс Банка

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании просит суд наложить постоянный арест на $1,4 млн подсанкционного Петра Авена, являвшегося совладельцем « Альфа-Банка » в Украине. Об этом сообщила международная сеть журналистов-расследователей (OCCRP).

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно об этом деле

Авен попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года, а 15 марта его добавили в санкционный список Великобритании, власти которой считают, что он «участвовал в поддержке правительства россии», развязавшего войну в Украине.

Начатое расследование показало, что деньги Авена (1,5 млн фунтов) хранили для него Стивен Гейтер, действовавший как его представитель, так и жена бизнесмена Екатерина Козина. В мае 2022 года судья удовлетворил запрос о замораживании этой суммы.

После двух лет расследования агентство обратилось в суд с ходатайством о конфискации большей части этих денег, считая, что платежи, проводимые Гейтером и Козином, нарушали британские санкции и производились с целью их обхода.

Важный прецедент

Обращение в суд с таким ходатайством является прецедентом, считает Гелен Тейлор, старший специалист по правовым вопросам правозащитной группы Spotlight on Corruption.

«Это первая попытка британских властей преследовать средства, которые использовались, нарушая антироссийские санкции», — заявила она.

По мнению Тейлора, хотя 1,1 млн фунтов — «мелочь для олигарха-миллиардера», это «важный сигнал, что санкции нельзя нарушать безнаказанно».