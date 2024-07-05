Суд подтвердил обязанность эксвладельца Имэксбанка погасить задолженность банка на 309 млн грн перед НБУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июля 2024, 9:35 Читати українською

Суд подтвердил обязанность эксвладельца Имэксбанка погасить задолженность банка на 309 млн грн перед НБУ

Большая Палата Верховного Суда 12 июня 2024 года, рассмотрев кассационную жалобу бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова, оставила в силе решение суда апелляционной инстанции о взыскании с него 309 млн. грн в пользу НБУ в счет погашения задолженности банка по предоставленному ранее кредиту рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Большая Палата Верховного Суда 12 июня 2024 года, рассмотрев кассационную жалобу бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова, оставила в силе решение суда апелляционной инстанции о взыскании с него 309 млн.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Решение открывает возможность возобновить принудительное исполнение решения суда апелляционной инстанции о взыскании с Леонида Климова средств в пользу Национального банка и направить взысканные средства на погашение долга Имэксбанку по кредиту», — прокомментировал начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами юридического департамента Нацбанка Сергей Бойко.

Напомним

В 2014 году НБУ предоставил Имэксбанку кредит для поддержания ликвидности на сумму 300 млн. грн. Леонид Климов, на тот момент являвшийся владельцем Имэксбанка, заключил с Нацбанком договор поручительства, взяв на себя личные обязательства за погашение задолженности банка перед НБУ.

Поскольку Леонид Климов не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, Национальный банк в январе 2016 года обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Приморский районный суд города Одессы 16 марта 2016 полностью удовлетворил иск Национального банка к Леониду Климову о взыскании с него 309 млн грн в пользу НБУ, в то же время Апелляционный суд Одесской области 15 июля 2016 удовлетворил апелляционную жалобу Климова и отменил решение суда.

Высший специализированный суд Украины 4 октября 2017 частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ, отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Во время нового рассмотрения дела Приморский районного суда города Одессы 14 декабря 2018 отказал Национальному банку в иске, в то же время Одесский апелляционный суд 24 ноября 2020 удовлетворил апелляционную жалобу НБУ, отменил решение суда первой инстанции и принял новое судебное решение об удовлетворении иска.

Остаток задолженности Имэксбанка перед Национальным банком по кредитам рефинансирования составляет 3,004 млрд. грн.

Национальный банк 26 января 2015 принял решение об отнесении Имэксбанка к категории неплатежеспособных. К моменту принятия этого решения контролером банка был Леонид Климов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами