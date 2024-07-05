Суд подтвердил обязанность эксвладельца Имэксбанка погасить задолженность банка на 309 млн грн перед НБУ

Большая Палата Верховного Суда 12 июня 2024 года, рассмотрев кассационную жалобу бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова, оставила в силе решение суда апелляционной инстанции о взыскании с него 309 млн. грн в пользу НБУ в счет погашения задолженности банка по предоставленному ранее кредиту рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Решение открывает возможность возобновить принудительное исполнение решения суда апелляционной инстанции о взыскании с Леонида Климова средств в пользу Национального банка и направить взысканные средства на погашение долга Имэксбанку по кредиту», — прокомментировал начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами юридического департамента Нацбанка Сергей Бойко.

Напомним

В 2014 году НБУ предоставил Имэксбанку кредит для поддержания ликвидности на сумму 300 млн. грн. Леонид Климов, на тот момент являвшийся владельцем Имэксбанка, заключил с Нацбанком договор поручительства, взяв на себя личные обязательства за погашение задолженности банка перед НБУ.

Поскольку Леонид Климов не выполнял взятые на себя обязательства по договору поручительства, Национальный банк в январе 2016 года обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Приморский районный суд города Одессы 16 марта 2016 полностью удовлетворил иск Национального банка к Леониду Климову о взыскании с него 309 млн грн в пользу НБУ, в то же время Апелляционный суд Одесской области 15 июля 2016 удовлетворил апелляционную жалобу Климова и отменил решение суда.

Высший специализированный суд Украины 4 октября 2017 частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ, отменил решение судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Во время нового рассмотрения дела Приморский районного суда города Одессы 14 декабря 2018 отказал Национальному банку в иске, в то же время Одесский апелляционный суд 24 ноября 2020 удовлетворил апелляционную жалобу НБУ, отменил решение суда первой инстанции и принял новое судебное решение об удовлетворении иска.

Остаток задолженности Имэксбанка перед Национальным банком по кредитам рефинансирования составляет 3,004 млрд. грн.

Национальный банк 26 января 2015 принял решение об отнесении Имэксбанка к категории неплатежеспособных. К моменту принятия этого решения контролером банка был Леонид Климов.