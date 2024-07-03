Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 3 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,7476 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 10 копеек.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 3 июля установил официальный курс евро на уровне 43,69 грн (на 2 июля курс был установлен на уровне 43,68). Европейская валюта подорожала на 1 копейку.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.