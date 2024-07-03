В Штатах судятся с Pfizer: могут ли к иску присоединиться украинцы

На мировом фармацевтическом рынке новый скандал, связанный с вакцинами от ковида. Компанию Pfizer обвиняют в сокрытии информации о возможных осложнениях после вакцинации. Украинцы в свое время активно вакцинировались от ковида препаратом Pfizer. «Минфин» разбирался, как вакцины от ковида навредили украинцам, и как можно отсудить компенсации.

За что на Pfizer подали в суд

Дебаты об эффективности вакцин от ковида начались едва ли не сразу после того, как препараты представили на рынке.

Тогда вакцины, не только от Pfizer, но и от других производителей (AstraZeneca, Moderna, J&J), вызвали немало критики от врачей и ученых из-за того, что к тому времени еще не прошли всего цикла клинических исследований. Отдельные производители, в частности, тот же Pfizer, предложили совершенно новые РНК-вакцины, действие которых на человеческий организм было не до конца изучено.

Но, учитывая масштаб угрозы, ВОЗ разрешила экстренное использование вакцин. И людей начали массово прививать. И вот сейчас новый скандал. Власти штата Канзас (США) подали иск против компании Pfizer, обвинив ее в сокрытии данных об осложнениях от ковидной вакцины и ее эффективности.

Как сообщает Reuters, еще в начале 2021 года, до того, как вакцина Pfizer от ковида начала массово использоваться, компания не обнародовала информацию о побочных эффектах, хотя такие данные к тому времени уже были. В частности, у беременных после прививок случались выкидыши, многие пациенты, в частности, мальчики-подростки, после вакцинации получили проблемы с сердцем — миокардиты и перикардиты.

Генпрокурор Канзаса Крис Кобах обвинил фармгиганта в искажении информации об эффективности вакцины «в целях заработка на людях».

«Pfizer сделал несколько обманчивых заявлений, чтобы обдурить общественность по поводу своей вакцины в то время, когда американцам нужна была правда», — заявил Крис Кобах.

Он требует от Pfizer компенсаций, правда, с суммой пока не определился. Скорее всего, к иску будут присоединяться новые пострадавшие, и, в зависимости от их количества и тяжести осложнений, будет формироваться размер компенсаций. Но в любом случае, речь идет о миллионах долларов.

Еще одно громкое заявление от генпрокурора Канзаса касается утверждений Pfizer, что вакцина, разработанная против оригинального штамма коронавируса, сохраняет эффективность также против его мутаций.

Крис Кобах сообщил, что в подготовке иска против Pfizer со правоохранительными органами Канзаса сотрудничали коллеги из других штатов, и они, якобы, тоже уже готовят иски против фармгиганта.

Штат Техас подал схожий иск против Pfizer еще в прошлом году, на данный момент он находится на рассмотрении.

В Pfizer все обвинения отвергают, а иски называют необоснованными. «Все заявления, которые делала Pfizer по поводу ее вакцины от COVID-19, были точными и научно доказательными», — заявляют в фармкомпании. Но последнее слово — за служителями Фемиды.

Что с другими вакцинами против ковида

Это уже не первое громкое дело по вакцинам от ковида. В мае этого года другой производитель — компания AstraZeneca — сообщила, что отзывает свою вакцину от коронавируса во всем мире. Официальная причина — коммерческая: из-за перепроизводства обновленных типов вакцин и снижения спроса на них нет смысла держать в продаже препарат.

За несколько месяцев до этого AstraZeneca признала, что ее вакцина может в редких случаях вызвать опасное для жизни осложнение — формирование тромбов и снижение уровня тромбоцитов в крови (так называемый синдром TTS). В Высоком суде Лондона в феврале 2024 года рассматривались доказательные материалы по этой вакцине, и тогда производитель вынужден был подтвердить риски осложнений, хотя и отметил, что они случались «очень редко».

Как выяснил суд, в Великобритании с синдромом TTS было связано минимум 80 смертей. Иски против фармкомпании подали более 50 пострадавших и родственников умерших после вакцинации британцев.

Не исключено, что в дальнейшем количество исков против фармкомпаний будет расти, особенно если появятся решения о выплате компенсаций.

Могут ли украинцы судиться «против вакцин»

Во время пандемии украинцы также активно прививались от ковида. В нашей стране использовались практически все вакцины, в частности, от Pfizer и AstraZeneca.

Таким образом, теоретически, украинцы, у которых были осложнения от вакцин, также могут присоединяться к искам пострадавших пациентов или подавать новые, и требовать компенсации за вред здоровью. Правда, сам факт осложнений еще предстоит доказать.

Начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан говорит, что тяжелых осложнений он не видел. Нынешние кампании против производителей вакцин он называет «маркетинговыми войнами».

Член Координационного совета Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый в комментарии «Минфину» подтвердил, что осложнения таки были, особенно много — после бустерных доз.

«Но у нас медицинскую статистику по факту „похоронили“, а что касается негативных последствий вакцинации — и подавно. Давление в свое время было чрезвычайным, а инструменты идентификации осложнений неподконтрольны практикующим врачам (то есть нужно, чтобы такие данные собирали на уровне управлений здравоохранения и профильного министерства — ред.)», — говорит Константин Надутый.

По его словам, осложнения от вакцин массово «закапывали» под видом других диагнозов. То есть, если у человека после прививки начинались проблемы с сердцем, ему устанавливали отдельный диагноз «нового» заболевания, не связывая его со сделанной ранее прививкой.

Таким образом, большинство осложнений по факту никак не подтверждены медицинскими документами и выводами врачей.

«Одна из причин в том, что у нас многие должностные лица от медицины в свое время активно продвигали вакцины от ковида, и даже жили из грантовых денег от фармпроизводителей. Вакцины от ковида — не первая подобная история. В свое время в Украине не менее упорно продвигали устаревшую индийскую живую вакцину АКДС, применяемую только в самых бедных странах мира», — говорит Надутый.

Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец отметил, что украинцам, которые в свое время пострадали от осложнений после прививки от ковида, будет сложно отстоять свои права.

«Еще в разгар эпидемии в украинское законодательство внесли изменения, согласно которым с врачей и производителей вакцин по факту сняли ответственность за последствия прививок. То есть украинские суды, к которым может обратиться гражданин, руководствуясь такими законодательными нормами, вряд ли вынесут решение в его пользу.

Но есть еще международные судебные инстанции, в частности, Европейский суд по правам человека. В него украинцы могут обращаться с исками на государство Украина или Министерство здравоохранения, которое в свое время издало приказ об отстранении от работы невакцинированных работников.

Этот приказ был опротестован в суде, но дело до сих пор не завершено, и вердикта о законности такого решения Минздрава нет. Но ЕСПЧ может признать, например, факт отсутствия государственного контроля за последствиями вакцинации или ограничения доступа граждан к квалифицированной медицинской помощи. И, соответственно, удовлетворить иск о взыскании материального ущерба.

Скорее всего, такие иски украинцев действительно будут. Их начнут массово подавать, как только появятся решения международных судов о выплатах компенсаций пострадавшим от осложнений после вакцинации. И чем большие суммы там будут фигурировать, тем больше украинцев захотят взыскать деньги за «свои» осложнения от прививок", — говорит Кравец.

Что касается отсутствия документальных доказательств об осложнениях многих украинцев, то Кравец не считает это большой проблемой.

«Можно провести ретроспективное расследование. Поднять медицинские документы, где указана дата вакцинации и тип вакцины, они в большинстве случаев имеются. А затем добавить к ним выводы врачей о „новых“ болезнях пациента, например, проблемах с сердцем. Нужно будет сделать новую экспертизу и получить вывод о возможной связи прививки и последовавших за ней проблем со здоровьем. Конечно, все это требует времени и денег, но получить аргументы для дальнейшего иска все же реально», — убежден Кравец.

Какими могут быть суммы компенсаций по таким искам? — Все зависит от осложнений и эффективности лечения. К примеру, лечение миокардита в частных клиниках Киева стоит до 100 тысяч гривен. Если полностью восстановиться после болезни не удалось, и человек был вынужден, например, сменить работу на более легкую и с более низкой зарплатой, то учитываются еще и недополученные доходы. То есть речь может идти о сотнях тысяч гривен.