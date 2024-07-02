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2 июля 2024, 15:00 Читати українською

Пополнение европейских счетов Wise, Revolut, Zen и др. — как это сделать из Украины?

Вместе с компанией 1654.exchange «Минфин» разбирался, как из Украины можно пополнить счета Wise, Revolut, Zen и других современных платежных систем и классических банков, и с какими ограничениями на такие переводы сталкиваются сегодня украинцы.

Вместе с компанией 1654.exchange «Минфин» разбирался, как из Украины можно пополнить счета Wise, Revolut, Zen и других современных платежных систем и классических банков, и с какими ограничениями на такие переводы сталкиваются сегодня украинцы.

Почему это актуально

Война разделила миллионы украинских семей. У многих из тех, кто сейчас за границей, есть счета в местных банках и международных платежных системах. В частности, довольно популярные среди украинцев такие сервисы, как Wise, Revolut, Zen, Paysera, Payoneer, N26. Для них такие счета — необходимость. Они позволяют платить за товары и услуги, получать денежные средства, обеспечивают иную финансовую активность. Пополнять их, находясь за границей, можно без проблем. А вот делать это из Украины — гораздо сложнее. Из-за ряда ограничений НБУ.

До широкомасштабного вторжения россии самым простым вариантом перевода средств из Украины был SWIFT-перевод. Зная имя получателя, IBAN номер его счета и SWIFT-код банка, можно было без проблем переводить деньги как с гривневого, так и с валютного счета любого украинского банка. Однако такие переводы уже более двух лет запрещены. Исключениями являются:

  • покупка определенных товаров для военных;
  • оплата обучения;
  • оплата медицинских услуг и транспортировка больных;
  • погашение расходов на возврат тела умершего за границей;
  • выплата алиментов;
  • выполнение обязательств по внешним кредитам и займам.

После запрета исходящих SWIFT-платежей у украинцев еще несколько месяцев была возможность осуществлять Р2Р-переводы на зарубежные карты со своих гривневых счетов. Но в октябре 2022 года НБУ запретил и их.

Тогда же был введен запрет на операции quasi cash с картами, выпущенными в гривне. И это ограничение касается непосредственно уже упомянутых финтех-сервисов Revolut и Wise, пополнение которых НБУ относит к quasi cash. Целью этой меры было перекрытие лазейки, которая позволяла обходить ограничения на покупку валюты физическими лицами.

С одной стороны, все эти ограничения — оправданные шаги регулятора. Они являются требованием военного времени и вводились с целью предотвращения схем по выводу из страны валюты, уменьшения давления на золотовалютные резервы и контроля за курсом гривны. С другой — они создают немалые неудобства для рядовых украинцев. У людей часто возникают вполне обоснованные потребности в переводе денег на счета в других странах. Как на собственные, так и других лиц. Ситуаций, когда это необходимо, может быть масса: помощь родным, оплата счетов в пользу иностранных компаний, продажа активов в Украине (для чего не обязательно находиться здесь лично) и потребность использовать вырученные средства за границей, и многие другие жизненные обстоятельства.

Впрочем, сказать, что вариантов осуществить такие переводы не осталось совсем, тоже нельзя. Они есть, но большинство из-за ограничений представляют собой неполноценное и компромиссное решение.

Р2Р-переводы

Один из немногих способов осуществить трансграничный перевод средств, который все еще доступен украинцам, — Р2Р-перевод валюты с карты украинского банка на карту иностранного. В том числе и на карты Wise, Revolut или Zen. Впрочем, так можно переводить до 100 тыс. гривен в месяц в эквиваленте (сейчас это около $2,4 тыс.).

Условным вариантом «перевода за границу» можно считать пополнение гривневой карты другого клиента украинского банка, находящегося за пределами страны. Тогда лимиты будут значительно выше — $10−25 тыс. в месяц, в зависимости от банка. Но дальше для пополнения счета в иностранном финучреждении владельцу украинской карты придется снимать за границей с нее наличные средства. И здесь тоже не все так просто.

Наличные средства

Снимать за рубежом наличные с гривневой карты можно сейчас только в пределах месячного лимита в 50 000 грн в эквиваленте ($1,2 тыс) и не более 12 500 грн в течение 7 дней.

Лимит на снятие наличных средств с украинской валютной карты за границей в два раза выше — до 100 тыс. грн в месяц. Кроме того, он такой же, как и при прямом Р2Р-переводе валюты. Поэтому, если цель — пополнить счет в иностранном банке, то эта операция будет лишней и никак здесь не поможет.

Конечно, есть вариант вывезти деньги из Украины лично и далее уже пополнить ими нужные счета за границей. Каждый гражданин имеет право без декларирования вывозить до €10 тыс. наличными. Для большей суммы может потребоваться доказательство источника происхождения средств. К примеру, квитанция об их снятии с банковского счета или депозита, договор купли-продажи какого-либо имущества. Однако это далеко не самый удобный и безопасный вариант трансграничного перевода, потому что: а) дорого; б) не слишком безопасно. Единственным его преимуществом на сегодняшний день является значительно большая сумма, чем в предыдущих решениях.

Криптовалюта

Огромное преимущество крипты в том, что для нее не существует ограничений на переводы. Если у вас есть цифровые монеты в нужном количестве, то перевести их за границу — не проблема. Ну, а дальше можно перевести их в фиатную валюту и пополнить нужные счета в банках. Впрочем, купить крипту украинцам сегодня тоже непросто.

С октября 2022 года украинцы могут покупать ее только за валюту и на сумму не более чем на 100 тыс. грн в месяц в эквиваленте. Но выбрать и эту квоту — задача со звездочкой. Из-за того, что банки считают такие операции рискованными и в основном блокируют. Причина в том, что криптобиржи для пополнения счетов клиентов или получения средств использовали те же шлюзы, что и участники схем вывода средств из беттинговых компаний. В итоге все эти каналы были заблокированы, лишив украинских инвесторов возможности пополнять свои счета или снимать собственные деньги.

Специальные платежные сервисы

Специальные платежные сервисы — это, пожалуй, самый простой способ пополнить счета Wise, Revolut, Zen или других банков за границей. Пример — компания 1654.exchange, которая сегодня обеспечивает проведение SEPA/SWIFT-платежей по всему миру. Работает это просто. Клиент, которому необходимо совершить такую ​​операцию, может:

  • обратиться в одно из отделений 1654.exchange в любом из областных центров Украины и передать компании наличную или безналичную гривну;
  • или рассчитаться криптовалютой на сайте 1654.exchange.

Далее европейское подразделение компании, у которого есть лицензия на обмен цифровых активов, осуществляет обратный обмен, после чего клиент получает евро, доллары или другую валюту на свой счет, открытый в традиционном банке, современной платежной системе или банке, вроде Wise, Revolut, Zen или других.

Комиссии зависят от места, куда осуществляется перевод, а также дня, когда это происходит. Это примерно 2−5% от суммы. Более точные цифры нужно уточнять в каждом конкретном случае. Или следить за движением тарифов в официальном телеграмм-канале компании.

Источник: Минфин
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