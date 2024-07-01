Бизнес снова ухудшил прогнозы. Причина — проблемы со светом и мобилизация

Бизнес снова ухудшил оценку деловой активности из-за сохранения неопределенности относительно продолжительности войны, дефицита электроэнергии, слабого инвестиционного спроса, ухудшения курсовых ожиданий, неблагоприятных тенденций на рынке труда и значительного дефицита квалифицированных работников. Об этом говорит Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) бизнеса.

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Как снизился индекс

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) бизнеса в июне снизился до 43,6 пункта с 48 пунктов в мае и 52,3 — в апреле.

Ухудшение отметок зафиксировано среди предприятий всех секторов экономики.

В частности, предприятия промышленности ухудшили оценки результатов своей деятельности на ближайшую перспективу под влиянием усложнения ситуации безопасности, значительных перебоев с энергоснабжением и роста производственных затрат: секторальный индекс в июне составил 45,5 (в мае — 48,8).

Предприятия торговли сохранили негативные ожидания по поводу результатов своей деятельности на фоне усложнения ситуации с энергоснабжением, повышения тарифа на электроэнергию и ухудшения курсовых ожиданий: секторальный индекс в июне составил 46,4 (в мае — 47,7).

Предприятия строительства значительно ослабили оценки своих экономических результатов из-за слабого инвестиционного спроса, длительных отключений электроэнергии и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс в июне упал до 43 по сравнению с 49,8 в мае.

Предприятия сферы услуг ухудшили ожидания экономических перспектив, учитывая отток квалифицированных кадров, увеличение затрат из-за дефицита электроэнергии и снижения спроса: секторальный индекс упал до 39,7 в июне с 47,2 в мае.

Методика опроса

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 июня, в нем приняли участие 445 предприятий.