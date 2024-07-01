Финансирование госбюджета: Министерство финансов показало, откуда поступали средства

Финансирование Госбюджета за первое полугодие 2024 года составляет $20,2 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Откуда поступали средства

Внешнее финансирование — $13,8 млрд. Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ — крупнейшие доноры бюджетной помощи за этот период.

ОВГЗ — $6,4 млрд.

За июнь объем внешнего финансирования увеличился за счет транша от ЕС в 1,9 млрд евро (свыше $2 млрд) в рамках Инструмента Ukraine Facility.

Выпуск государственных облигаций позволил привлечь в госбюджет в июне $1,4 млрд в эквиваленте.