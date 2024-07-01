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1 июля 2024, 13:17 Читати українською

Финансирование госбюджета: Министерство финансов показало, откуда поступали средства

Финансирование Госбюджета за первое полугодие 2024 года составляет $20,2 млрд. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Финансирование Госбюджета за первое полугодие 2024 года составляет $20,2 млрд.
Фото:depositphotos

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Откуда поступали средства

  • Внешнее финансирование — $13,8 млрд. Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ — крупнейшие доноры бюджетной помощи за этот период.
  • ОВГЗ — $6,4 млрд.

За июнь объем внешнего финансирования увеличился за счет транша от ЕС в 1,9 млрд евро (свыше $2 млрд) в рамках Инструмента Ukraine Facility.

Выпуск государственных облигаций позволил привлечь в госбюджет в июне $1,4 млрд в эквиваленте.

В целом, с начала полномасштабного вторжения международная помощь достигает $87,4 млрд, привлеченные средства от выпуска ОВГЗ — более $29 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
tckgoblinu
tckgoblinu
1 июля 2024, 14:16
#
«Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає $87,4 млрд, залучені кошти від випуску ОВДП — понад $29 млрд.»

А потім вартість електроенергії підвищили, коштів на виплати військовим немає, кожен п`ятий дрон на фронті — від волонтерів, зброї немає, техніки немає, боєприпасів не вистачає, сонячна погода — світло вимкнемо, бо спека, пасмурна погода — світло вимкнемо, бо сонячні батареї не заряджаються, переселенцям держава надає «житло» в містечках з контейнерів, пенсії і соціальні виплати — без коментарів, ті хто отримували гуманітарку хоч раз, знають як ця «гуманітарка» виглядає і з чого складається, це із циклу «коштів немає, але ви тримайтеся, гарного вам настрою»,

зато депутати жирують, Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко катається на гуманітарних Chevrolet Tahoe, 60 мільйонів гривень ми спрямовуємо на компенсацію виплат за оренду житла депутатам, пан Голова Нацбанку Пишний отримує зп офіційну на місяць в розмірі 600 тисяч гривень, його шість замісників отримують офіційну зп на місяць від 500 до 600 тисяч гривень, Нардеп Володимир Крейденко «продає черешню» і купує за 200 тисяч доларів квартиру в центрі Києва площею 111 кв.м, овочерізки, барабани і дубові двері в бомбосховища купують по тендерах за мільйони гривень, полярникам ми купуємо під час війни на 500 мільйонів грн. біле, червоне, ігристе вино, восьминогів і ікру,

а потім бачиш черговий білборд із закликами «Д
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
1 июля 2024, 14:24
#

а потім бачиш черговий білборд із закликами «ДОНАТЬ», агатак :)
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0
tckgoblinu
tckgoblinu
1 июля 2024, 14:46
#
А найвеселіше, що в нас вже за будь-яку критику корупційних дій влади, почали називати по модному «іпсо», все що не скажи — іпсо, тцк забили до смерті людину в будівлі тцк — іпсо, черговий депутат накрав коштів, привласнив будинок, або задекларував доходи, котрі він з його офіційним доходом не може мати — іпсо, тцк поклали мордою в асфальт людину на вулиці або викрали людину з вулиці - іпсо, все *** іпсо тепер, що не скажи то або роспропаганда, або іпсо, і взагалі ти диверсант кацапстанський, якщо не молишся на сонцеликого Ким Чен Зе і не донатиш 110% своєї зп :)
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