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1 июля 2024, 10:00 Читати українською

В Абанке стартует специальная кредитная программа «Экспресс-энергия» для юридических лиц и ФЛП

По версии Национального банка Украины Абанк является одним из системно важных банков страны. С 25 июня банк присоединился к «Меморандуму по банковскому кредитованию проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры».

В целях организации доступного кредитования для предпринимателей, Абанк объявляет запуск специальной кредитной программы «Экспресс-энергия». Она направлена ​​на финансирование установок бесперебойного питания.

С 1 июля бизнес-клиенты могут получить в кредит до 100% стоимости оборудования — от 100 тыс. до 2 млн гривен. При этом снизить риски для производственного процесса и обеспечить непрерывность своей деятельности.

«Одним из первых шагов в достижении энергетической независимости является инвестирование в современное энергогенерирующее оборудование. Для предпринимателей это критически важно в условиях сегодняшнего дня», — отметил руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка Александр Николенко.

Поэтому Абанк предлагает решения, отвечающие потребностям микро- и малого бизнеса. Для клиентов разработали специальные условия кредитования по льготным процентным ставкам для приобретения энергогенерирующего оборудования мощностью от 12 кВт и более. Такого как электрогенераторы, бесперебойные источники питания, аккумуляторы, солнечные электростанции, газопоршневые и ветрогенераторные установки.

Воспользовавшись программой «Экспресс-энергия», клиенты Абанка получат следующие преимущества:

  • быстрое и доступное решение по кредитному лимиту в течение 24 часов;
  • специальные условия, отличающиеся от условий обычных бизнес-кредитов;
  • возможность получения кредита до 2 млн гривен, сроком на 6 — 60 месяцев и льготными процентными ставками от 11,9% до 16,9% годовых.

Оформить заявку на кредит можно с минимальным пакетом документов, заполнив онлайн форму на сайте. Время на принятие решения по кредитному лимиту — 24 часа. Подробнее об условиях программы — по ссылке.

Абанк является универсальным коммерческим банком, предлагающим полный спектр современных финансовых услуг для физических и юридических лиц. Один из ключевых приоритетов банка — поддержка развития предпринимательства в Украине, в частности, через предоставление финансовых услуг реальному сектору экономики.

Источник: Минфин
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