В Абанку стартує спеціальна кредитна програма «Експрес-енергія» для юридичних осіб та ФОП

За версією Національного банку України, Абанк є одним із системно важливих банків країни. З 25 червня банк долучився до «Меморандуму щодо банківського кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури».

З метою організації доступного кредитування для підприємців, Абанк оголошує запуск спеціальної кредитної програми «Експрес-енергія». Її спрямовано на фінансування установок безперебійного живлення.

З 1 липня бізнес-клієнти можуть отримати в кредит до 100% вартості обладнання — від 100 тис. до 2 млн гривень. При цьому зменшити ризики для виробничого процесу та забезпечити безперервність своєї діяльності.

«Одним з перших кроків у досягненні енергетичної незалежності є інвестування в сучасне енергогенеруюче обладнання. Для підприємців це є критично важливим в умовах сьогодення», — зазначив керівник напрямку малого та середнього бізнесу Абанку Олександр Ніколенко.

Тому Абанк пропонує рішення, що відповідають потребам мікро- та малого бізнесу. Для клієнтів розробили спеціальні умови кредитування з пільговими відсотковими ставками для придбання енергогенеруючого обладнання потужністю від 12 кВт та більше. Такого як електрогенератори, безперебійні джерела живлення, акумулятори, сонячні електростанції, газопоршневі та вітрогенераторні установки.

Скориставшись програмою «Експрес-енергія», клієнти Абанку отримають наступні переваги:

швидке та доступне рішення щодо кредитного ліміту протягом 24 годин;

спеціальні умови, які відрізняються від умов звичайних бізнес-кредитів;

можливість отримання кредиту до 2 млн гривень, строком на 6 — 60 місяців та пільговими відсотковими ставками від 11,9% до 16,9% річних.

Оформити заявку на кредит можна з мінімальним пакетом документів, заповнивши онлайн форму на сайті. Час на прийняття рішення щодо кредитного ліміту — 24 години. Детальніше про умови програми — за посиланням.

Абанк є універсальним комерційним банком, що пропонує повний спектр сучасних фінансових послуг для фізичних та юридичних осіб. Один із ключових пріоритетів банку — підтримка розвитку підприємництва в Україні, зокрема через надання фінансових послуг реальному сектору економіки.