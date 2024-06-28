Федоров рассказал о тестировании е-бронирования в «Дие»

Минцифры активно работает над электронным бронированием на портале «Дия». В начале июля планируется бета-тестирование. Об этом в эфире телемарафона заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, сначала сервис будет доступен для предприятий, которые критически важны для экономики страны.

Напомним

7 июня Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале «Дия».

Процесс бронирования работника в «Дие» пройдет в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем.

Как будет работать бронирование на портале «Дия»