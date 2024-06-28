Минцифры активно работает над электронным бронированием на портале «Дия». В начале июля планируется бета-тестирование. Об этом в эфире телемарафона заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров рассказал о тестировании е-бронирования в «Дие»
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По его словам, сначала сервис будет доступен для предприятий, которые критически важны для экономики страны.
Напомним
7 июня Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале «Дия».
Процесс бронирования работника в «Дие» пройдет в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем.
Как будет работать бронирование на портале «Дия»
- Руководитель узнает, сколько работников может забронировать благодаря автоматическому обмену данными между реестрами Пенсионного фонда и Минобороны. Выбирает, кого хочет забронировать, и подтверждает заявление электронной подписью.
- Система проверяет, есть ли данные о работнике в реестре Оберег и работает ли он на предприятии.
- Руководитель получает решение в течение часа по каждому работнику — забронирован он или нет и какие причины в случае отказа.
- Информация об успешном бронировании появляется в «Резерве+» сотрудника. Если он хочет получить бумажное подтверждение, тоже имеет такую возможность. Оба формата будут иметь одинаковую силу.
- Работник получает отсрочку от призыва на военную службу на 12 месяцев или срок действия договора.
Источник: Минфин
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