Украинский Sense Bank начал кредитование энергоэффективных бизнес-проектов

Об этом решении сообщает пресс-служба финучреждения. Как отмечается в пресс- елизе, этот шаг был предпринят на фоне растущего дефицита выработки электроэнергии, возникшего в результате постоянных террористических атак со стороны рф.

Так, юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям теперь доступны кредиты на проекты по установке возобновляемых источников энергии, энергоэффективного освещения, систем накопления электроэнергии и другие подобные проекты.

В банке говорят, что данная инициатива является отдельной программой кредитования бизнеса, направленной на повышение энергоэффективности. Субъекты предпринимательства могут получить финансирование в размере до 100% от стоимости проекта на срок до 5 лет. Максимальная сумма кредита составляет 150 млн грн. График погашения будет разработан для каждого клиента отдельно с учетом специфики бизнеса, местоположения бизнеса и кредитных возможностей заемщика.

Банкиры отмечают, что, в том числе, кредитование бизнеса на эти нужды будет проходить в рамках госпрограммы «Доступные кредиты под 5−7−9%», по условиям которой процентная ставка составляет от 1% годовых. Программа позволяет кредитовать бизнес, который находится в зоне высокого военного риска и нуждается в особой поддержке.

Напомним, что 25 июня текущего года Sense Bank совместно с 16 другими банками подписал Меморандум о банковском кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.