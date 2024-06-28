За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 540 490 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 июня: 1 170 российских оккупантов, 24 танка, 1 самолет и 50 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 540490 (+1170) человек,
- танков — 8066 (+24) ед,
- боевых бронированных машин — 15480 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 14423 (+60) ед,
- РСЗО — 1109 (+1) ед,
- средства ПВО — 871 (+3) ед,
- самолетов — 360 (+1) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11509 (+50),
- крылатые ракеты — 2329 (+5),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19514 (+46) ед,
- специальная техника — 2431 (+11).
Источник: Минфин
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