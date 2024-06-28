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28 июня 2024, 12:00 Читати українською

ПУМБ подписал меморандум о льготном кредитовании возобновления энергетической инфраструктуры Украины

25 июня ПУМБ и еще 16 крупнейших банков Украины подписали меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Событие произошло в рамках Банковского форума «Экономическая правда». Целью этого документа является помочь нашей стране быстро восстанавливать энергетические мощности, разрушенные в результате агрессии врага. Как социально ответственный и крупнейший украинский банк с частным капиталом ПУМБ присоединился к этой важной инициативе.

«Это уникальное событие для украинского банковского сектора, когда банки конкуренты, государственные, частные и международные, объединяются для достижения общей и столь важной цели. Сейчас энергетический сектор Украины, это место куда метит враг и мы должны все сплотиться, чтобы обезопасить его и предоставить силы на восстановление» — прокомментировал подписание меморандума Председатель Правления ПУМБ, Сергей Черненко.

Согласно тексту меморандума, банки-подписанты обязуются прилагать усилия по организации доступного кредитования для предпринимателей, реализующих проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости страны.

К подписанию совместного меморандума присоединились 17 крупнейших банков Украины: ПУМБ, Райффайзен Банк, А-Банк, УКРСИББАНК, ОТП Банк, МТБ банк, Банк Кредит МКБ, Правэкс-Банк, Приватбанк, Глобус Банк. Чистые активы этих банков по состоянию на 1 мая 2024 составили более 83% от общих активов всей банковской системы Украины.

Подача заявок по льготному кредитованию в направлении энергетики может производиться в любом отделении банков-подписантов или с помощью других каналов, такая заявка будет рассматриваться в приоритетном порядке. Сумма кредита в зависимости от сегмента может составлять от 500 тыс. евро, до 25 млн. евро.

Финансировать будут, в частности, проекты по строительству солнечных, ветровых, биогазовых станций, биомассы, газотурбинных и газопоршневых электростанций, промышленные аккумуляторные батареи, высокоманевренные, накапливаемые, когенерации и т. д. Для ФЛП и малого бизнеса — энерго двери или окна, солнечные панели и т. д. Срок кредита будет составлять до 5−7 лет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
28 июня 2024, 12:13
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Банк Ахметова підписався під тим, що буде фінансувати відновлення потужностей енергетичної компанії Ахметова типу. Можна було цим і не хвастатись :)
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