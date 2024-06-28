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28 июня 2024, 8:50 Читати українською

Новый автомобиль не за «все деньги мира», или как работают программы финансирования Volvo

Купить новый автомобиль можно не только за собственные средства, но и за счет кредитных. На примере программ финансирования от Volvo мы расскажем, какие варианты на сегодняшний день у тех, кто выбирает второй способ.

Купить новый автомобиль можно не только за собственные средства, но и за счет кредитных.

По данным ассоциации «Укравтопром», в 2023 году в Украине было продано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму свыше 105,5 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше, чем в довоенном 2021-м году, но в 1,6 раза больше, чем в 2022 году.

На продажи влияют разные факторы: новости с фронта; увеличение количества банков, которые возобновили программы автокредитования; акции и программы финансирования от самих автобрендов. Что касается последнего — здесь удачным примером является Volvo. Компания предлагает сразу несколько вариантов финансирования покупки своих новинок — кредитование, лизинг и Trade-in.

Это программы, которые работают, и многие украинцы уже лично убедились в их эффективности. По итогам I квартала 2024 года, доля новых Volvo, проданных в Украине с привлечением кредитов, составила 17%, а с привлечением лизинга — 8%.

Итак, что это за предложения и как они работают?

Автокредит

Если на руках не вся сумма, то в основном украинцы покупают автомобили именно в кредит. Большинству эта финансовая операция хорошо знакома из других отраслей потребительского кредитования.

На данный момент украинские банки выдают кредиты на покупку авто под 12−35% годовых. Впрочем, существуют займы и под «условный» процент — 0,01%. Подобные ставки вполне реальны, и, при соблюдении ряда условий, клиенты действительно могут ими воспользоваться.

Кредит под 0,01% годовых предлагают в виде матрицы, которая зависит от двух величин — первого взноса и срока, на который он выдается. Чем больше взнос, тем на более длительный срок можно оформить займ под льготный процент.

К примеру, если клиент дает 40% аванса, то под 0,01% он может оформить только один год кредита, если 50% — два года, если 70% — три года. И наоборот, если у клиента есть для первого взноса всего 30% суммы, то для него годовая ставка будет уже 1,99%. Более высокий процент — плата за риски, которые берет на себя кредитор, когда предоставляет клиенту большую сумму.

Льготные ставки — это совместные программы банков с импортерами автомобилей. Последние компенсируют банкирам часть издержек, чтобы они снизили процентную ставку для клиента.

Volvo, например, в рамках программы VOLVO КРЕДИТ сотрудничает таким образом с двумя финучреждениями: Credit Agricole и Ощадбанком.

Credit Agricole предлагает кредиты на новые Volvo сроком до 5 лет на сумму до 2,5 млн. гривен под ставку 0,01−11,99% годовых. Интересно, что нотариальное удостоверение договоров здесь не понадобится, что позволит сэкономить до 5 000 гривен.

Предоплата за автомобиль,% Срок кредитования, процентная ставка в гривнах
12 мес. 24 мес. 36 мес. 48 мес. 60 мес.
30% 1,99% 5,99% 6,99% 11,99% 11,99%
40% 0,01% 4,99% 5,99% 10,99% 11,99%
50% 0,01% 0,01% 4,99% 9,99% 10,99%
60% 0,01% 0,01% 0,01% 7,99% 8,99%
70% 0,01% 0,01% 0,01% 5,99% 7,99%
Разовая комиссия — 1,50% от суммы займа Разовая комиссия — 0% от суммы займа

Совместная программа с Ощадбанком позволяет получить займ на более длительный срок — до 7 лет. Максимальная сумма кредита — до 10 млн гривен, ставка — 0,01−11,99% годовых.

Срок кредитирования Разовая комиссия банка Процентная ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса, % годовых
от 20% до 29,9% от 30% до 39,9% от 40% до 49,9% от 50 до 59,9% от 60 до 69,9% от 70 до 99,9%
до 12 мес. 1,5% 4,00% 2,50% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
от 13 до 24 мес. 8,00% 6,50% 4,50% 0,01% 0,01% 0,01%
от 25 до 36 мес. 9,00% 8,00% 6,50% 4,00% 0,01% 0,01%
от 37 до 60 мес. 12,50% 11,50% 10,50% 8,50% 6,00% 1,00%
от 61 до 84 мес. 14,00% 12,50% 11,50% 10,00% 7,50% 3,00%

Главные преимущества VOLVO КРЕДИТ как инструмента финансирования:

  • возможность пользоваться новым авто здесь и сейчас (особенно актуально, если авто помогает в работе);
  • фиксация цены в гривнях, а значит, вы не будете собирать деньги, наблюдая за удорожанием желаемого авто;
  • возможность получить почти бесплатное финансирование под 0,01%.

Volvo Trade-in

Еще один вариант привлечь финансирование при обновлении автомобиля — Trade-in. Это система, когда покупатель отдает продавцу подержанное авто в счет стоимости нового. То есть он получает новый автомобиль вместо своего и доплачивает разницу в цене между ними. Размер доплаты определяет автосалон. Она зависит от бренда, модели, пробега, возраста и состояния подержанного автомобиля.

Условия Trade-in отличаются у разных дилеров: один может принимать автомобили только своего бренда, а другой — любого. Например, официальные дилеры Volvo принимают автомобили всех брендов.

Требования к старому авто также определяет автосалон. Основные критерии:

  • исправность транспортного средства;
  • купленное через официальные источники продаж;
  • полнокомплектное — со всеми дверьми и другими деталями;
  • без внешних и внутренних повреждений (мелкие царапины не учитываются), с VIN-номером, который читается без проблем;
  • оформлено на покупателя нового авто и не находится в совместной собственности нескольких человек;
  • без ограничений отчуждения: залог, арест или ограничение на регистрационные действия.

При обмене могут предоставляться и дополнительные бонусы. Например, в рамках программы Volvo Trade-in при обмене своего авто на новый Volvo можно получить дополнительно до 3% скидки от стоимости нового автомобиля. Обменять можно как старый Volvo (вне зависимости от возраста), так и автомобиль другого премиум-бренда, вне зависимости от возраста. А также автомобиль любого другого бренда не в сегменте премиум, который не достиг 10-летнего возраста.

Размер выгоды отличается в зависимости от модели Volvo, которую клиент планирует купить:

  • плагин-гибриды XC90, XC60 — 3%;
  • мягкие гибриды XC40 — 2%;
  • мягкие гибриды XC90, XC60 — 1%.

На остаток суммы, кстати, также можно оформить кредит в одном из банков-партнеров Volvo. Опять-таки под 0,01% годовых.

Вот пример того, как Volvo Trade-in работает в паре со льготным кредитованием от банков-партнеров. Представим, что вы владелец премиального кроссовера, рыночная стоимость которого составляет около 1,9 млн гривен. И вы решили пересесть на новый мягкий гибрид Volvo XC90. Последний, кстати, — одна из самых популярных среди украинцев моделей Volvo, которая стоит на сегодня от 2,235 млн гривен.

Далее арифметика следующая. Если ваше авто в надлежащем состоянии и дилер оценил его по рынку в 1,9 млн гривен, то вы также можете рассчитывать на скидку в 1% от стоимости XC90. То есть новое авто будет стоить: 2,235 млн — 22 350 = 2,212 млн. Ну, а на остальную недостающую сумму — 312 тыс. гривен — можно взять кредит под 0,01% годовых сроком на 2 года. Ежемесячный платеж при этом составит 13 030 гривен.

Преимущества Volvo Trade-in как варианта финансирования:

  • нет необходимости самостоятельно продавать авто и обременять себя хлопотами (реклама, встречи с потенциальными покупателями);
  • значительная экономия времени;
  • отсутствие рисков обмана и мошенничества при продаже;
  • возможность сразу пересесть из подержанного авто на новое и не оставаться без автомобиля.

Финансовый лизинг

Лизинг — финансовая операция, которая предусматривает долгосрочную аренду определенного имущества (обычно транспорта или оборудования) с возможностью дальнейшего выкупа или без него. Лизинг только с правом аренды называют оперативным. Если же в дальнейшем пользователь выкупает арендуемое имущество, то речь идет уже о финансовом лизинге. При этом покупатель официально становится собственником после уплаты полной стоимости имущества.

В развитых странах лизинг автомобилей — явление достаточно популярное. И под ним в первую очередь подразумевают оперативный лизинг. То есть авто берут в аренду на два-три года, а затем заменяют его другим на тех же условиях. Это позволяет клиентам: во-первых, постоянно пользоваться новым авто; во-вторых, выбрать автомобиль высшего класса при меньших доходах, поскольку человек платит не полную сумму стоимости авто, а только ее часть.

Однако в Украине в сфере автокредитования в основном используют именно финансовый лизинг, который по факту мало чем отличается от автокредитов.

Эту услугу предоставляют не банки, а специализированные компании. Пример — компания «Виннер Лизинг» и ее программа «Volvo в Лизинг», которая предлагает финансирование новых автомобилей концерна как для юридических, так и физических лиц. Условия следующие:

Авансовый платеж: от 10% до 70% от 10% до 70% от 10% до 70%
Годовая ставка: 10% 12% 25%
Срок, месяцев: від 12 до 60 от 12 до 60 от 12 до 60
Валюта: EUR* USD* UAN

Вместо вывода

В Украине достаточно предложений финансирования покупки нового автомобиля. Как сугубо от банков в виде отдельных продуктов, так и в виде их совместных программ с автоимпортерами, которые делают такие кредиты еще более интересными. Добавляем сюда лизинг и Trade-in и получаем достаточно много вариантов, как купить желанный автомобиль, даже если всей суммы для такой покупки нет.

Однако всегда следует помнить главное правило кредитования: прежде чем брать кредит, нужно проанализировать все будущие расходы и риски, сопоставить их с поступлениями и только на основе этого принимать ответственное решение.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
AleksandrBank
AleksandrBank
28 июня 2024, 9:55
#
«Нове авто не за „всі гроші світу“, або як працюють програми фінансування Volvo» — саме головне не написали так це Тариф КАСКО!!!
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0
Maks M
Maks M
28 июня 2024, 10:18
#
Одий з найкращих автобрендів! В мене майже вся сімья на Вольво і це дійсно якісне авто і безпечне!
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