Новый автомобиль не за «все деньги мира», или как работают программы финансирования Volvo

Купить новый автомобиль можно не только за собственные средства, но и за счет кредитных. На примере программ финансирования от Volvo мы расскажем, какие варианты на сегодняшний день у тех, кто выбирает второй способ.

По данным ассоциации «Укравтопром», в 2023 году в Украине было продано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму свыше 105,5 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше, чем в довоенном 2021-м году, но в 1,6 раза больше, чем в 2022 году.

На продажи влияют разные факторы: новости с фронта; увеличение количества банков, которые возобновили программы автокредитования; акции и программы финансирования от самих автобрендов. Что касается последнего — здесь удачным примером является Volvo. Компания предлагает сразу несколько вариантов финансирования покупки своих новинок — кредитование, лизинг и Trade-in.

Это программы, которые работают, и многие украинцы уже лично убедились в их эффективности. По итогам I квартала 2024 года, доля новых Volvo, проданных в Украине с привлечением кредитов, составила 17%, а с привлечением лизинга — 8%.

Итак, что это за предложения и как они работают?

Автокредит

Если на руках не вся сумма, то в основном украинцы покупают автомобили именно в кредит. Большинству эта финансовая операция хорошо знакома из других отраслей потребительского кредитования.

На данный момент украинские банки выдают кредиты на покупку авто под 12−35% годовых. Впрочем, существуют займы и под «условный» процент — 0,01%. Подобные ставки вполне реальны, и, при соблюдении ряда условий, клиенты действительно могут ими воспользоваться.

Кредит под 0,01% годовых предлагают в виде матрицы, которая зависит от двух величин — первого взноса и срока, на который он выдается. Чем больше взнос, тем на более длительный срок можно оформить займ под льготный процент.

К примеру, если клиент дает 40% аванса, то под 0,01% он может оформить только один год кредита, если 50% — два года, если 70% — три года. И наоборот, если у клиента есть для первого взноса всего 30% суммы, то для него годовая ставка будет уже 1,99%. Более высокий процент — плата за риски, которые берет на себя кредитор, когда предоставляет клиенту большую сумму.

Льготные ставки — это совместные программы банков с импортерами автомобилей. Последние компенсируют банкирам часть издержек, чтобы они снизили процентную ставку для клиента.

Volvo, например, в рамках программы VOLVO КРЕДИТ сотрудничает таким образом с двумя финучреждениями: Credit Agricole и Ощадбанком.

Credit Agricole предлагает кредиты на новые Volvo сроком до 5 лет на сумму до 2,5 млн. гривен под ставку 0,01−11,99% годовых. Интересно, что нотариальное удостоверение договоров здесь не понадобится, что позволит сэкономить до 5 000 гривен.