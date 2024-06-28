Купить новый автомобиль можно не только за собственные средства, но и за счет кредитных. На примере программ финансирования от Volvo мы расскажем, какие варианты на сегодняшний день у тех, кто выбирает второй способ.
Новый автомобиль не за «все деньги мира», или как работают программы финансирования Volvo
По данным ассоциации «Укравтопром», в 2023 году в Украине было продано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму свыше 105,5 млрд грн. Это в 1,7 раза меньше, чем в довоенном 2021-м году, но в 1,6 раза больше, чем в 2022 году.
На продажи влияют разные факторы: новости с фронта; увеличение количества банков, которые возобновили программы автокредитования; акции и программы финансирования от самих автобрендов. Что касается последнего — здесь удачным примером является Volvo. Компания предлагает сразу несколько вариантов финансирования покупки своих новинок — кредитование, лизинг и Trade-in.
Это программы, которые работают, и многие украинцы уже лично убедились в их эффективности. По итогам I квартала 2024 года, доля новых Volvo, проданных в Украине с привлечением кредитов, составила 17%, а с привлечением лизинга — 8%.
Итак, что это за предложения и как они работают?
Автокредит
Если на руках не вся сумма, то в основном украинцы покупают автомобили именно в кредит. Большинству эта финансовая операция хорошо знакома из других отраслей потребительского кредитования.
На данный момент украинские банки выдают кредиты на покупку авто под 12−35% годовых. Впрочем, существуют займы и под «условный» процент — 0,01%. Подобные ставки вполне реальны, и, при соблюдении ряда условий, клиенты действительно могут ими воспользоваться.
Кредит под 0,01% годовых предлагают в виде матрицы, которая зависит от двух величин — первого взноса и срока, на который он выдается. Чем больше взнос, тем на более длительный срок можно оформить займ под льготный процент.
К примеру, если клиент дает 40% аванса, то под 0,01% он может оформить только один год кредита, если 50% — два года, если 70% — три года. И наоборот, если у клиента есть для первого взноса всего 30% суммы, то для него годовая ставка будет уже 1,99%. Более высокий процент — плата за риски, которые берет на себя кредитор, когда предоставляет клиенту большую сумму.
Льготные ставки — это совместные программы банков с импортерами автомобилей. Последние компенсируют банкирам часть издержек, чтобы они снизили процентную ставку для клиента.
Volvo, например, в рамках программы VOLVO КРЕДИТ сотрудничает таким образом с двумя финучреждениями: Credit Agricole и Ощадбанком.
Credit Agricole предлагает кредиты на новые Volvo сроком до 5 лет на сумму до 2,5 млн. гривен под ставку 0,01−11,99% годовых. Интересно, что нотариальное удостоверение договоров здесь не понадобится, что позволит сэкономить до 5 000 гривен.
|Предоплата за автомобиль,%
|Срок кредитования, процентная ставка в гривнах
|12 мес.
|24 мес.
|36 мес.
|48 мес.
|60 мес.
|30%
|1,99%
|5,99%
|6,99%
|11,99%
|11,99%
|40%
|0,01%
|4,99%
|5,99%
|10,99%
|11,99%
|50%
|0,01%
|0,01%
|4,99%
|9,99%
|10,99%
|60%
|0,01%
|0,01%
|0,01%
|7,99%
|8,99%
|70%
|0,01%
|0,01%
|0,01%
|5,99%
|7,99%
|Разовая комиссия — 1,50% от суммы займа
|Разовая комиссия — 0% от суммы займа
Совместная программа с Ощадбанком позволяет получить займ на более длительный срок — до 7 лет. Максимальная сумма кредита — до 10 млн гривен, ставка — 0,01−11,99% годовых.
|Срок кредитирования
|Разовая комиссия банка
|Процентная ставка в зависимости от срока кредитования и первоначального взноса, % годовых
|от 20% до 29,9%
|от 30% до 39,9%
|от 40% до 49,9%
|от 50 до 59,9%
|от 60 до 69,9%
|от 70 до 99,9%
|до 12 мес.
|1,5%
|4,00%
|2,50%
|0,01%
|0,01%
|0,01%
|0,01%
|от 13 до 24 мес.
|8,00%
|6,50%
|4,50%
|0,01%
|0,01%
|0,01%
|от 25 до 36 мес.
|9,00%
|8,00%
|6,50%
|4,00%
|0,01%
|0,01%
|от 37 до 60 мес.
|12,50%
|11,50%
|10,50%
|8,50%
|6,00%
|1,00%
|от 61 до 84 мес.
|14,00%
|12,50%
|11,50%
|10,00%
|7,50%
|3,00%
Главные преимущества VOLVO КРЕДИТ как инструмента финансирования:
- возможность пользоваться новым авто здесь и сейчас (особенно актуально, если авто помогает в работе);
- фиксация цены в гривнях, а значит, вы не будете собирать деньги, наблюдая за удорожанием желаемого авто;
- возможность получить почти бесплатное финансирование под 0,01%.
Volvo Trade-in
Еще один вариант привлечь финансирование при обновлении автомобиля — Trade-in. Это система, когда покупатель отдает продавцу подержанное авто в счет стоимости нового. То есть он получает новый автомобиль вместо своего и доплачивает разницу в цене между ними. Размер доплаты определяет автосалон. Она зависит от бренда, модели, пробега, возраста и состояния подержанного автомобиля.
Условия Trade-in отличаются у разных дилеров: один может принимать автомобили только своего бренда, а другой — любого. Например, официальные дилеры Volvo принимают автомобили всех брендов.
Требования к старому авто также определяет автосалон. Основные критерии:
- исправность транспортного средства;
- купленное через официальные источники продаж;
- полнокомплектное — со всеми дверьми и другими деталями;
- без внешних и внутренних повреждений (мелкие царапины не учитываются), с VIN-номером, который читается без проблем;
- оформлено на покупателя нового авто и не находится в совместной собственности нескольких человек;
- без ограничений отчуждения: залог, арест или ограничение на регистрационные действия.
При обмене могут предоставляться и дополнительные бонусы. Например, в рамках программы Volvo Trade-in при обмене своего авто на новый Volvo можно получить дополнительно до 3% скидки от стоимости нового автомобиля. Обменять можно как старый Volvo (вне зависимости от возраста), так и автомобиль другого премиум-бренда, вне зависимости от возраста. А также автомобиль любого другого бренда не в сегменте премиум, который не достиг 10-летнего возраста.
Размер выгоды отличается в зависимости от модели Volvo, которую клиент планирует купить:
- плагин-гибриды XC90, XC60 — 3%;
- мягкие гибриды XC40 — 2%;
- мягкие гибриды XC90, XC60 — 1%.
На остаток суммы, кстати, также можно оформить кредит в одном из банков-партнеров Volvo. Опять-таки под 0,01% годовых.
Вот пример того, как Volvo Trade-in работает в паре со льготным кредитованием от банков-партнеров. Представим, что вы владелец премиального кроссовера, рыночная стоимость которого составляет около 1,9 млн гривен. И вы решили пересесть на новый мягкий гибрид Volvo XC90. Последний, кстати, — одна из самых популярных среди украинцев моделей Volvo, которая стоит на сегодня от 2,235 млн гривен.
Далее арифметика следующая. Если ваше авто в надлежащем состоянии и дилер оценил его по рынку в 1,9 млн гривен, то вы также можете рассчитывать на скидку в 1% от стоимости XC90. То есть новое авто будет стоить: 2,235 млн — 22 350 = 2,212 млн. Ну, а на остальную недостающую сумму — 312 тыс. гривен — можно взять кредит под 0,01% годовых сроком на 2 года. Ежемесячный платеж при этом составит 13 030 гривен.
Преимущества Volvo Trade-in как варианта финансирования:
- нет необходимости самостоятельно продавать авто и обременять себя хлопотами (реклама, встречи с потенциальными покупателями);
- значительная экономия времени;
- отсутствие рисков обмана и мошенничества при продаже;
- возможность сразу пересесть из подержанного авто на новое и не оставаться без автомобиля.
Финансовый лизинг
Лизинг — финансовая операция, которая предусматривает долгосрочную аренду определенного имущества (обычно транспорта или оборудования) с возможностью дальнейшего выкупа или без него. Лизинг только с правом аренды называют оперативным. Если же в дальнейшем пользователь выкупает арендуемое имущество, то речь идет уже о финансовом лизинге. При этом покупатель официально становится собственником после уплаты полной стоимости имущества.
В развитых странах лизинг автомобилей — явление достаточно популярное. И под ним в первую очередь подразумевают оперативный лизинг. То есть авто берут в аренду на два-три года, а затем заменяют его другим на тех же условиях. Это позволяет клиентам: во-первых, постоянно пользоваться новым авто; во-вторых, выбрать автомобиль высшего класса при меньших доходах, поскольку человек платит не полную сумму стоимости авто, а только ее часть.
Однако в Украине в сфере автокредитования в основном используют именно финансовый лизинг, который по факту мало чем отличается от автокредитов.
Эту услугу предоставляют не банки, а специализированные компании. Пример — компания «Виннер Лизинг» и ее программа «Volvo в Лизинг», которая предлагает финансирование новых автомобилей концерна как для юридических, так и физических лиц. Условия следующие:
|Авансовый платеж:
|от 10% до 70%
|от 10% до 70%
|от 10% до 70%
|Годовая ставка:
|10%
|12%
|25%
|Срок, месяцев:
|від 12 до 60
|от 12 до 60
|от 12 до 60
|Валюта:
|EUR*
|USD*
|UAN
Вместо вывода
В Украине достаточно предложений финансирования покупки нового автомобиля. Как сугубо от банков в виде отдельных продуктов, так и в виде их совместных программ с автоимпортерами, которые делают такие кредиты еще более интересными. Добавляем сюда лизинг и Trade-in и получаем достаточно много вариантов, как купить желанный автомобиль, даже если всей суммы для такой покупки нет.
Однако всегда следует помнить главное правило кредитования: прежде чем брать кредит, нужно проанализировать все будущие расходы и риски, сопоставить их с поступлениями и только на основе этого принимать ответственное решение.
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