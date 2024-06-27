Укрзализныця вышла на рынок Польши

Подразделение Укрзализныци — Ukrainian Railways Cargo Poland — получило лицензию железнодорожного перевозчика от Управления железнодорожного транспорта Польши. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Что известно

Полноценные комплексные услуги по перевозкам Ukrainian Railways Cargo Poland будут предоставляться уже в следующем году.

Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы, как перевозчика, сосредоточится на повышении объема перевозок через украинско-польские пограничные переходы.

Таким образом, польские и украинские отправители груза получат услугу перевозки «от двери до двери» и от одного оператора, без необходимости заключать ряд договоров с разными компаниями.

Компания в будущем планирует оперировать подвижным составом для путей шириной 1435 и 1520 мм, что позволит эффективно работать на всех пограничных переходах с Польшей.

«Получение лицензии — еще один шаг по пути создания полноценного международного железнодорожного оператора, который сможет предложить своим клиентам единый трансграничный транспортный сервис. Также работаем над разработкой и согласованием новых международных маршрутов», — прокомментировал председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.