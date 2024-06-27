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27 червня 2024, 15:34

Укрзалізниця вийшла на ринок Польщі

Підрозділ Укрзалізниці — Ukrainian Railways Cargo Poland — отримав ліцензію залізничного перевізника від Управління залізничного транспорту Польщі. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Підрозділ Укрзалізниці - Ukrainian Railways Cargo Poland — отримав ліцензію залізничного перевізника від Управління залізничного транспорту Польщі.

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Що відомо

Повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland надаватиме вже наступного року.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі роботи як перевізника зосередиться на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.

Таким чином, польські та українські відправники вантажу отримають послугу перевезення «від дверей до дверей» і від одного оператора, без необхідності укладати ряд договорів з різними компаніями.

Компанія в майбутньому планує оперувати рухомим складом для колії шириною 1435 і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на всіх прикордонних переходах з Польщею.

«Отримання ліцензії — ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс. Також працюємо над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів», — прокоментував голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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