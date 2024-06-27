В мае в банки-банкроты поступило более 356,3 млн грн

В мае 2024 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов , составила 356,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Сколько получили банки

Из общей суммы поступлений за май 97,8 млн грн банки получили от доходов по ценным бумагам, 49,4 млн грн — от погашения кредитов, 24,9 млн грн — от реализации имущества (активов), 3,2 млн грн — от аренды имущества, 180,9 млн грн — из других источников.

Лидерами по сумме поступлений в мае 2024 года стали:

Всего с начала 2024 года банки в ликвидации получили 1 936,8 млн грн, из которых 849,7 млн грн — средства от реализации имущества и 268,3 млн грн — от погашения кредитов.

Еще 178,2 млн грн поступили в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам.

От аренды имущества в финучреждения направили 21,5 млн грн. Также 619,1 млн грн банки получили из других источников.