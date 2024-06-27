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27 июня 2024, 15:00 Читати українською

Обменники криптовалют — актуальная подборка сервисов

Криптообменники — это сервисы, предназначенные для совершения обменных операций между криптой и фиатом. Сегодня на крипторынке можно найти огромное количество таких площадок, но вот только далеко не все из них выгодны, надежны и безопасны. Выбрать хороший сервис вручную может быть непросто, а шансы попасть на мошенников очень высоки.

Продолжайте читать, чтобы найти те обменники, которым точно можно доверять. В основе нашей подборки — данные мониторинга Scanbit и рейтинга Meta.

ChangeIt

Оценка мониторинга Scanbit: 68/100
Оценка Meta: 4.9 из 5
Год открытия: 2018

ChangeIt — один из лучших украинских онлайн-обменников, созданный командой украинских разработчиков. Обменник криптовалют Changeit ориентируется именно на украинских пользователей и из фиата поддерживает только гривну — такая узкая специализация позволяет удерживать действительно выгодные обменные курсы.

Среди других преимуществ площадки — низкие комиссии, высокая скорость, прозрачные алгоритмы, понятный интерфейс, абсолютная конфиденциальность, высокий уровень безопасности. ChangeIt работает полностью без скрытых платежей — пользователь получает ровно столько, сколько отображается на экране. Сегодня обменник позволяет осуществлять операции с 6 популярными криптовалютами — BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE и DASH. Команда постоянно работает над увеличением количества поддерживаемых активов и расширением функционала.

LetsExchange

Оценка мониторинга Scanbit: 65/100
Оценка Meta: —
Год открытия: 2020

LetsExchange — универсальный криптовалютный обменник, предназначенный для мгновенного обмена. Ключевая особенность сервиса — рекордное количество доступных для работы криптовалют. Сегодня LetsExchange поддерживает более 4500 цифровых активов, и это число постоянно растет.

Площадка не требует обязательной регистрации учетной записи и позиционируется как сервис, который позволяет работать с криптой без ограничений. Обменник гарантирует, что пользователю будут предложены лучшие курсы, а обмен может быть совершен по двум принципам — с фиксированным курсом (пользователь получит ровно столько, сколько было отображено в калькуляторе) или с плавающим курсом (сервис выберет лучший курс из возможных, а сумма будет отличаться от той, которая была отображена пользователю изначально).

AnyExchange

Оценка мониторинга Scanbit: 64/100
Оценка Meta: 4.8 из 5
Год открытия: 2019

AnyExchange — еще один достойный украинский криптообменник, который работает по всему миру и обслуживает более 2000 постоянных клиентов. Сервис отличается расширенным функционалом — пользователи могут не только осуществлять обмен между криптовалютой и фиатными средствами, а также отправлять наличку по всему миру, переводить деньги на банковские карты, производить безналичный перевод через сервисы международных платежей.

Среди других преимуществ AnyExchange — высокая скорость транзакций, адекватные комиссии, полная анонимность, передовые протоколы безопасности, поддержка большого количество цифровых валют.

Dvizh

Оценка мониторинга Scanbit: 63/100
Оценка Meta: —
Год открытия: 2014

Dvizh — украинский криптовалютный обменник, ключевая специализация которого заключается в автоматическом онлайн-обмене, P2P-обмене и переводе налички по Украине и миру. Площадка присутствует на крипторынке уже более 10 лет и отличается наличием широкой партнерской сети в Европе, США и Азии.

Клиенты сервиса могут получить индивидуальные условия при крупных сделках, а также запросить увеличение доступных лимитов обмена. Dvizh отличается передовыми способами шифрования данных, высокой скоростью обработки заявок, абсолютной конфиденциальностью пользователей и конкурентоспособными условиями обмена.

100btc

Оценка мониторинга Scanbit: 62/100
Оценка Meta: 5 из 5
Год открытия: 2016

100btc — украинский онлайн-обменник, который специализируется не только на классическом обмене криптовалюты, а также на покупке крипты за наличку. Офисы 100btc есть в разных городах Украины, а также в Турции, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше и Кипре.

Сегодня сервис предлагает более 30 самых популярных цифровых активов, а среди фиатных валют пользователям доступны украинская гривна, американский доллар, казахстанский тенге и евро. Обменник позволяет работать как в автоматическом, так и в ручном режиме, а функционал подходит как для начинающих пользователей, так и для профессиональных криптоинвесторов. 100btc — это отличная программа лояльности, хорошие условия для постоянных клиентов, безопасность и анонимность.

Подборка криптовалютных бирж

WhiteBIT

Оценка мониторинга Scanbit: 76/100
Оценка Meta: 4.4 из 5
Год открытия: 2018

WhiteBIT — криптовалютная биржа, созданная украинцами, которая заслуженно считается одной из самых крупных, популярных и лучших в Европе. Сервис имеет более 4 миллионов постоянных клиентов, которых обслуживает в более чем 70 странах мира. WhiteBIT поддерживает все самые востребованные торговые направления — более 270 цифровых монет и более 520 обменных пар.

Криптобиржа является надежной площадкой, имеет отличную репутацию, предлагает действительно адекватные условия, а также позволяет украинцам пройти упрощенную авторизацию и верификацию. Функциональные возможности площадки охватывают большое количество торговых инструментов — P2P-сделки, быстрый обмен, спотовая торговля, маржинальная торговля, фьючерсы, турнир, DEX и другое.

ByBit

Оценка мониторинга Scanbit: 68/100
Оценка Meta: 5 из 5
Год открытия: 2018

ByBit — интернациональная криптобиржа, которая имеет регистрацию и главный офис в ОАЭ (Дубай). Главная специализация сервиса — передовой функционал для торговли криптовалютными деривативами. На ByBit зарегистрированы более 30 миллионов пользователей, а услугами площадки пользуются жители из более 160 стран мира.

В листинге биржи доступны более 1200 токенов. Получить доступ к основному функционалу можно даже без подтверждения личности, а прохождение процедуры верификации позволит увеличить лимиты и избавит от других ограничений работы с криптой. Глобальная цель ByBit — развитие криптовалютной экосистемы в целом и увеличение возможностей криптоинвесторов и трейдеров благодаря передовому торговому функционалу.

Binance

Оценка мониторинга Scanbit: 67/100
Оценка Meta: 4.8 из 5
Год открытия: 2017

Binance — самая крупная и самая известная криптовалютная биржа в мире, которая уже стабильно лидирует по торговым объемам. Binance — это не просто торговая площадка, а целая криптоэкосистема, которая представляет собой глобальную инфраструктуру и блокчейн-систему. Услугами криптобиржи пользуются почти 200 миллионов пользователей из более чем 180 стран мира.

На Binance доступны абсолютно все существующие токены и монеты. Платформа специализируется на предоставлении продвинутого функционала для полноценной криптоторговли — спот, маржа, фьючерсы, P2P, боты и многое другое. Среди других направлений Binance — обучение пользователей, исследования рынка, инфраструктурные решения, инвестирование, майнинг и абсолютно все, что связано с криптовалютами и трейдингом.

Источник: Минфин
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