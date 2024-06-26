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26 июня 2024, 17:12 Читати українською

Фонд гарантирования продает пул активов семи банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу межотраслевой пул активов семи банков по стартовой цене в 48 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу межотраслевой пул активов семи банков по стартовой цене в 48 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноАукцион в системе Prozorro.

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Что известно

Аукцион в системе Prozorro.Продажи состоится 3 июля 2024 года.

«Пул включает активы «АО МР Банк», АО «Мегабанк», ПАО «Проминвестбанк», АО «Банк Форвард», АО «Банк Сич», АО «АКБ «Конкорд» и АО «Укрстройинвестбанк», ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов», — говорится в сообщении.

Межотраслевой пул включает активы, по которым должники проводят разные виды экономической деятельности.

В состав лота вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами и физическими лицами, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

Для обеспечения исполнения обязательств перед банками оформлены объекты жилой и коммерческой недвижимости, земельные участки, оборудование, товары, транспорт, финансовая порука и т. д.

Начальная цена лота — 48 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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