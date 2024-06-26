Стало известно, кто заинтересован в покупке Идея Банка

Польские акционеры Идея Банка Getin Holding должны продать этот актив до конца октября по требованию НБУ . На банк уже претендуют группа ТАС Сергея Тигипко, ПУМБ Рината Ахметова и Новая почта Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка. Об этом говорится в редакционном тексте Forbes .

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Что известно

Это может стать первым соглашением по продаже банка на украинском рынке с начала вторжения россии.

Об интересе Тигипко рассказали двое финансистов, знакомых с ходом продажи банка. Сам бизнесмен подтвердил этот интерес, но указал, что говорить о деталях рано.

О заинтересованности банка ПУМБ рассказали двое топ-чиновников финансово-экономического блока во власти. Они общались на условиях анонимности, потому что не уполномочены комментировать эту тему публично. Об интересе «Новой почты» рассказали трое чиновников.

И в ПУМБ, и в Новой почте, и в самом Идея Банке отказались от комментариев. В Национальном банке заявили в ответ на запрос Forbes, что пока не получали документы от потенциальных инвесторов.

Идея Банка может стоить от половины до одного капитала, считают опрошенные участники рынка. В денежном измерении это сейчас от почти $20 млн до около $39 млн.