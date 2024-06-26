Минфин - Курсы валют Украины

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26 июня 2024, 10:21 Читати українською

Как API курсов валют Minfin помогает оптимизировать работу в период волатильности курса

В периоды нестабильности на валютных рынках, когда курсы резко изменяются и растут в течение дня, доступ к актуальным данным в режиме реального времени становится критически важным.

В периоды нестабильности на валютных рынках, когда курсы резко изменяются и растут в течение дня, доступ к актуальным данным в режиме реального времени становится критически важным.

Именно для этого и был создан сервис Minfin for Developers.

Что такое API курсов Minfin?

Minfin for Developers предоставляет API-интерфейс с валютными курсами из пяти источников: НБУ, межбанковского рынка, курсов в банках, обменниках и платежных системах Visa и Mastercard. Это позволяет предпринимателям быстро реагировать на любые изменения курсов и принимать взвешенные решения.

Как Minfin for Developers решает проблему волатильности

В условиях неустойчивой экономики оперативный доступ к валютным курсам чрезвычайно важен для:

  1. Экспортеров и импортеров. Эти компании напрямую зависят от курса валют, ведь они получают доходы от экспорта или тратят средства в иностранной валюте на импорт. Знание актуальных курсов позволяет им оптимизировать ценообразование, хеджировать риски и принимать обоснованные решения по своим операциям.

  2. Предприятий, осуществляющих трансграничные переводы. Это могут быть компании, которые рассчитываются с поставщиками или получают оплату от клиентов в иностранной валюте, а также физические лица, отправляющие или получающие денежные переводы из-за границы. Оперативный доступ к курсам валют позволяет им минимизировать комиссии и получать максимум выгод от обменных операций.

  3. Инвесторов, вкладывающих средства в активы, номинированные в иностранной валюте, такие как акции, облигации, недвижимость или товары, зависят от курса валют для определения доходов и рисков своих инвестиций. Оперативный доступ к курсам валют позволяет им принимать взвешенные решения по своим инвестиционным портфелям.

Используя Minfin for Developers, вы получаете бесперебойный доступ к обновляемым банковским курсам более 35 валют напрямую в вашу бизнес-систему.

Больше нет необходимости следить за курсами вручную — API делает это за вас.

Интеграция производится быстро и удобно по стандарту REST API. Для начала работы вам понадобится только API-ключ из личного кабинета, который вы можете получить по ссылке.

Подключайте Minfin for Developers прямо сейчас и оптимизируйте свою работу в периоды высокой волатильности на финансовых рынках.

Источник: Минфин
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