Зарплата от 30 тыс. грн: каких работников бизнес предлагает бронировать от мобилизации

Народные депутаты и бизнес-сообщество предлагают несколько вариантов экономического бронирования. Чем они отличаются, какой возможен компромиссный вариант и почему без такого бронирования будут останавливаться предприятия, рассказал глава Совета коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрей Длигач.

Потеря ключевого персонала

Вы знали, что 80% украинских бизнесменов испытывают влияние мобилизации на свой бизнес?

Это не просто цифра из последнего опроса Американской торговой палаты, это тревожный сигнал для всей экономики страны. Представьте: каждый четвертый бизнес в стране вынужден работать с ограниченными ресурсами, когда квалифицированные кадры уходят на фронт, а оставить их нет возможности. Эта ситуация ставит под угрозу не только отдельные предприятия, но и экономическую устойчивость всей страны.

Неделю назад Министерство экономики провело другой опрос, спрашивая работодателей о рынке труда и причинах, по которым они не могут найти квалифицированных сотрудников. В итоге 67% респондентов назвали мобилизацию главной проблемой. И эти цифры могут расти в дальнейшем.

К примеру, в исследовании, которое проводит Коалиция украинских бизнес-сообществ и Advanter Group, фиксируется динамика вымывания ключевого персонала из компаний. Это исследование длится около восьми лет, и каждые два месяца фиксируются показатели бизнес-активности, инвестиций, создания рабочих мест и т. д. В настоящее время динамика потери ключевого персонала в последние месяцы приобрела катастрофические признаки.

Белый бизнес, который официально трудоустраивает сотрудников и платит зарплаты, страдает больше всего. Бизнес, не подпадающий под определение критической инфраструктуры или критического бизнеса, теряет самый ценный персонал. Принятие критериев определения предприятий, которые могут подпадать под бронирование, было необходимо уже давно, но сейчас мы видим серьезные проблемы.

Проблема сохранения бизнеса

На протяжении более года мы бьем тревогу, указывая на проблему с бизнесом, особенно в контексте мобилизации. Любая попытка представить рациональную модель бронирования персонала наталкивается на мифы о «войне для бедных» или имущественный ценз.

Однако благодаря работающей экономике и уплаченным налогам финансируются Вооруженные силы Украины. Когда из бизнеса забирают более 30% персонала, он начинает приходить в упадок. Потеря ключевого персонала может парализовать работу предприятия, и найти альтернативу ключевым работникам становится все сложнее.

Модель экономичного бронирования

Модель экономичного бронирования должна дать возможность бизнесу обозначить ключевой персонал, необходимый для функционирования. Установление уровня зарплаты 30−35 тысяч гривен для ключевого персонала позволит предпринимателю забронировать до 20% работников. Это, в свою очередь, позволит вывести зарплаты из тени и увеличить поступления в государственный бюджет на уровне 160 миллиардов гривен ежегодно.

Законопроект народного депутата Дмитрия Наталухи предлагает другую модель, которая предусматривает дополнительный военный сбор на уровне 20−22 тысячи гривен на забронированного человека. Мы считаем эту модель не самой лучшей, поскольку она не способствует детенизации зарплат.

Однако мы согласовали компромиссный вариант, который предусматривает базовую модель с зарплатой в 30−35 тысяч гривен, а модель Наталухи будет использована для бронирования физических лиц-предпринимателей и специфических ситуаций.

У этой совместной модели есть шанс быть принятой Верховной Радой. Мы согласовали это с Министерством экономики, и эта модель поддержана украинским бизнесом, представленным в Коалиции бизнес-сообществ, объединяющей 97 бизнес-ассоциаций.

Мы моделировали, как сделать так, чтобы это не привело к срыву мобилизации, а наоборот, способствовало использованию каждого украинца в пользу государства. Предлагается ограничить количество забронированных работников до 20% от персонала.

Самое важное — договоренность о реализации этой модели. Экономическая устойчивость и обороноспособность страны требуют максимального вклада от каждого украинца: кто-то работой и налогами, кто-то службой в Вооруженных Силах. Это не об имущественном цензе или откупе от армии, а о рациональном использовании человеческого ресурса.

Да, это сложная система, и мы должны настаивать на нашей или комбинированной модели, и должны донести это до военных, чтобы Министерство обороны не сопротивлялось и понимало, что это все во благо страны.

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Экономическое бронирование может принести государственному бюджету от 80 до 170 миллиардов гривен. Это в первую очередь позволит профинансировать мобилизацию. В противном случае, мы будем вымывать человеческий ресурс, уменьшать обороты бизнеса и поступления в бюджет, что приведет к коллапсу.