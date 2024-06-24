В Китае создадут фонд на миллиарды долларов для спасения финкомпаний

Правительство Китая планирует создать фонд помощи на сумму почти $14 миллиардов для спасения проблемных финансовых учреждений во избежание финансового кризиса, спровоцированного спадом на рынке недвижимости. Об этом сообщает Nikkei Asia.

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Фонд будет в основном собирать средства от финансовых предприятий, таких как банки и компании, оказывающие платежные услуги.

Благодаря участию финансовых учреждений китайское правительство рассчитывает снизить нагрузку на государственный бюджет и одновременно укрепить систему социальной защиты.

Предполагается, что в конечном итоге у фонда будет более 100 миллиардов юаней ($13,77 млрд) капитала.

В случае чрезвычайной ситуации Народный банк Китая может с помощью низкопроцентных кредитов увеличить размер фонда.