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24 июня 2024, 12:38 Читати українською

В Китае создадут фонд на миллиарды долларов для спасения финкомпаний

Правительство Китая планирует создать фонд помощи на сумму почти $14 миллиардов для спасения проблемных финансовых учреждений во избежание финансового кризиса, спровоцированного спадом на рынке недвижимости. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Правительство Китая планирует создать фонд помощи на сумму почти $14 миллиардов для спасения проблемных финансовых учреждений во избежание финансового кризиса, спровоцированного спадом на рынке недвижимости.

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Фонд будет в основном собирать средства от финансовых предприятий, таких как банки и компании, оказывающие платежные услуги.

Благодаря участию финансовых учреждений китайское правительство рассчитывает снизить нагрузку на государственный бюджет и одновременно укрепить систему социальной защиты.

Предполагается, что в конечном итоге у фонда будет более 100 миллиардов юаней ($13,77 млрд) капитала.

В случае чрезвычайной ситуации Народный банк Китая может с помощью низкопроцентных кредитов увеличить размер фонда.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
24 июня 2024, 12:54
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Ох, не подобається це мені. Спочатку купа підпорок під ринок акцій, тепер це. Якщо Китай схлопнеться погано буде всім.
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