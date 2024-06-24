После семи лет Фонд гарантирования вкладов возобновил контроль над зомби-банком КСГ Банком

По состоянию на 15 мая 2024 года в Едином реестре была восстановлена информация о ПАО «КСГ Банк» как о юрлице в состоянии ликвидации. А уже 7 июня появилась запись о ликвидации ПАО «КСГ Банк» уполномоченным лицом Фонда. Фонд работает над возобновлением выплат гарантированного возмещения, сверкой данных реестра акцептованных требований кредиторов, проведением инвентаризации активов (имущества) банка.

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Восстановлению контроля Фонда над ПАО «КСГ Банк» предшествовали почти семь лет судебных тяжб. Фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе «зомби-банка».

После обжалования в 2016 году решений Регулятора об отзыве банковской лицензии и Фонда относительно начала процедуры ликвидации банка акционеры банка в течение 2017−18 гг. предприняли ряд противоправных действий, связанных с перерегистрацией юрлица.

Бывшие владельцы банка внесли изменения в Единый государственный реестр, переименовав банк в ПАО «КСГ», изменили местонахождение юрлица, а в дальнейшем вообще ликвидировали его, выделив «правопреемника». Так, они заблокировали процедуру ликвидации. Фонд вынужден был остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.

Напомним

30 августа 2016 г. согласно решению Регулятора ПАО «КСГ Банк» была лишена банковской лицензии, после чего Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации учреждения.

До 7 апреля 2017 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО «КСГ Банк» 47 млн грн гарантированного возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов этого банка составляет 132,8 млн грн.