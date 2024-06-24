После длительных судебных процессов Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновил контроль над еще одним так называемым зомби-банком — ПАО «КСГ Банк». Об этом говорится в сообщении Фонда.
После семи лет Фонд гарантирования вкладов возобновил контроль над зомби-банком КСГ Банком
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
По состоянию на 15 мая 2024 года в Едином реестре была восстановлена информация о ПАО «КСГ Банк» как о юрлице в состоянии ликвидации. А уже 7 июня появилась запись о ликвидации ПАО «КСГ Банк» уполномоченным лицом Фонда. Фонд работает над возобновлением выплат гарантированного возмещения, сверкой данных реестра акцептованных требований кредиторов, проведением инвентаризации активов (имущества) банка.
Восстановлению контроля Фонда над ПАО «КСГ Банк» предшествовали почти семь лет судебных тяжб. Фактически с 2017 года учреждение находилось в статусе «зомби-банка».
После обжалования в 2016 году решений Регулятора об отзыве банковской лицензии и Фонда относительно начала процедуры ликвидации банка акционеры банка в течение 2017−18 гг. предприняли ряд противоправных действий, связанных с перерегистрацией юрлица.
Бывшие владельцы банка внесли изменения в Единый государственный реестр, переименовав банк в ПАО «КСГ», изменили местонахождение юрлица, а в дальнейшем вообще ликвидировали его, выделив «правопреемника». Так, они заблокировали процедуру ликвидации. Фонд вынужден был остановить расчеты с вкладчиками и кредиторами банка.
Напомним
30 августа 2016 г. согласно решению Регулятора ПАО «КСГ Банк» была лишена банковской лицензии, после чего Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации учреждения.
До 7 апреля 2017 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ПАО «КСГ Банк» 47 млн грн гарантированного возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов этого банка составляет 132,8 млн грн.
Комментарии