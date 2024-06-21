От еды до генераторов. Госпотребслужба усилила проверки бизнеса в Киеве

Столичных предпринимателей стали чаще проверять. Как рассказал «Минфину» начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, несмотря на то, что в Украине действует мораторий на плановые проверки, в столице их вернули.

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По решению техногенной экологической комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Киеве создано 10 мобильных групп, которые ежедневно проводят проверки во всех районах города. Причина такой «отмены моратория» по проверкам в Киеве — увеличение заболеваемости горожан.

В частности, вдвое выросло число пищевых отравлений в заведениях общественного питания, много нареканий также на качество продукции в магазинах, что может быть связано с массовыми выключениями электроэнергии и как итог — неправильным хранением продуктов питания.

Помимо магазинов, рынков и ресторанов, контролеры проверяют также условия соблюдения «не пищевых» норм. К примеру, по словам Рубана, обращают внимание на генераторы. «Поступает немало жалоб от жителей на слишком шумную работу генераторов», — пояснил он.

При этом, как говорит Рубан, проверяющие в большинстве случаем идут бизнесу навстречу. «Мы понимаем, что сейчас всем работать нелегко, поэтому прежде всего, добиваемся устранения нарушений. К примеру, в случае с генераторами, просим предпринимателей устанавливать шумоизоляцию или переносить прибор в специально оборудованное место», — рассказал он.

В случае с ритейлом контролеры в случае выявления нарушений обещают ограничиваться либо предупреждениями, либо минимальными штрафами (по законодательству, они могут составлять от 30 до 300 тысяч гривен в зависимости от нарушения). «Но это только в том случае, если речь не идет об ущербе жизни и здоровью людей. Тут компромиссов быть не может», — сказал Рубан.

Параллельно Госпотребслужба проводит проверки по жалобам потребителей. Чаще всего жалуются на работу торговых точек — до 10 обращений в день.

Также достаточно много нареканий на работу общепита. «Там большая ротация персонала, плюс увеличилось количество фальсифицированных медицинских книжек. В итоге, многие работники являются носителями инфекционных заболеваний. Кроме того, много случаев неправильного хранения продуктов. Все это привело к увеличению числа отравлений ресторанной едой», — заявил Рубан.