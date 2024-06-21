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21 июня 2024, 17:02 Читати українською

От еды до генераторов. Госпотребслужба усилила проверки бизнеса в Киеве

Столичных предпринимателей стали чаще проверять. Как рассказал «Минфину» начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, несмотря на то, что в Украине действует мораторий на плановые проверки, в столице их вернули.

Столичных предпринимателей стали чаще проверять.
Фото: pixabay.com

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По решению техногенной экологической комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Киеве создано 10 мобильных групп, которые ежедневно проводят проверки во всех районах города. Причина такой «отмены моратория» по проверкам в Киеве — увеличение заболеваемости горожан.

В частности, вдвое выросло число пищевых отравлений в заведениях общественного питания, много нареканий также на качество продукции в магазинах, что может быть связано с массовыми выключениями электроэнергии и как итог — неправильным хранением продуктов питания.

Помимо магазинов, рынков и ресторанов, контролеры проверяют также условия соблюдения «не пищевых» норм. К примеру, по словам Рубана, обращают внимание на генераторы. «Поступает немало жалоб от жителей на слишком шумную работу генераторов», — пояснил он.

При этом, как говорит Рубан, проверяющие в большинстве случаем идут бизнесу навстречу. «Мы понимаем, что сейчас всем работать нелегко, поэтому прежде всего, добиваемся устранения нарушений. К примеру, в случае с генераторами, просим предпринимателей устанавливать шумоизоляцию или переносить прибор в специально оборудованное место», — рассказал он.

В случае с ритейлом контролеры в случае выявления нарушений обещают ограничиваться либо предупреждениями, либо минимальными штрафами (по законодательству, они могут составлять от 30 до 300 тысяч гривен в зависимости от нарушения). «Но это только в том случае, если речь не идет об ущербе жизни и здоровью людей. Тут компромиссов быть не может», — сказал Рубан.

Параллельно Госпотребслужба проводит проверки по жалобам потребителей. Чаще всего жалуются на работу торговых точек — до 10 обращений в день.

Также достаточно много нареканий на работу общепита. «Там большая ротация персонала, плюс увеличилось количество фальсифицированных медицинских книжек. В итоге, многие работники являются носителями инфекционных заболеваний. Кроме того, много случаев неправильного хранения продуктов. Все это привело к увеличению числа отравлений ресторанной едой», — заявил Рубан.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
zevs1
zevs1
21 июня 2024, 17:32
#
Бизнесмены Закрывайте бизнес чтобы не мешать жить Украинцам, чтобы у проверяющих и потребителей не было проблем.

Ведь в любом случае бизнес виновен во всех проблемах в этом есть смысл этой статьи.
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+15
nitrolog
nitrolog
21 июня 2024, 17:43
#
Ну то піди і траванись в того бізнесу якщо так хвилюєшся за нього
+
+15
zevs1
zevs1
21 июня 2024, 17:48
#
Когда тебя защитила госпотребслужба??? или ещё что-то подобное???
Да, ещё лучше пользуйся государственным магазином чтобы не подхватить то о чем речь в этой статье и ты будешь в безопасности.
+
0
YakovBoricov
YakovBoricov
21 июня 2024, 17:34
#
Останнім часом отруєнь дуже багато. Все банально просто, якщо великий супермаркет ще може собі дозволити тримати холодильники на генераторах цілодобово і гудіти вночі, то маленькі магазини , ресторани , аптеки точно не зможуть це зробити. От зверніть увагу, ще в день вони працюють на генераторах, а вже вночі вони замикаються … от і уявіть собі що там вночі коїться з продуктами в ресторанах та магазинах , хто там в аптеці купує собі ліки і чому ліки і вакцини потім не діють. Та й в день не у всіх є генератори та акумулятори. Кожного разу вимикають мінімум по 4 години, то звісно , що проблема буде з товаром. Ця служба повинна запропонувати бізнесу програму , як діяти в такій ситуації. Бо трясти гроші з бізнесу , то багато думати не треба. Але це хіба державницьких підхід ? Краще ця служба нехай подумає як бізнесу допомогти в такі часи, щоб вистояти. А то отруєння і проблеми будуть ще більше.
+
+15
zevs1
zevs1
21 июня 2024, 17:46
#
Смысл в том, что госпотребслужба ускорит ликвидацию бизнеса в этом её суть .
+
0
TAN72
TAN72
21 июня 2024, 20:27
#
Скоро бизнес не имеющий своей земли и родины обоснуется у нас.
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