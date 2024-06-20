Премьер-министр Денис Шмыгаль и первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинах обсудили предоставление Украине в этом месяце $2,2 млрд в рамках программы Extended Fund Facility от МВФ. Об этом Шмыгаль написал в Телеграме.
Правительство рассчитывает в июне получить $2,2 миллиарда от МВФ — Шмыгаль
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Что известно
«Рассчитываем на поддержку Совета директоров МВФ в конце этого месяца, решение которого принесет Украине $2,2 млрд в рамках программы EFF объемом $15,6 млрд», — написал он.
Шмыгаль отметил, что во время встречи с Гопинам он поблагодарил за успешную работу над четвертым просмотром программы EFF. В то же время стороны обсудили ход реформ и реализацию структурных маяков, которые легли в основу украинской «Матрицы реформ».
Источник: Минфин
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