Ukrainian Credit Conference 2024: главные темы и спикеры

Главная кредитная конференция года — Ukrainian Credit Conference (UCC) — состоится в Киеве уже 28 июня. Мероприятие соберет на одной локации весь кредитный бизнес, чтобы участники могли детально обсудить и оценить состояние кредитного рынка Украины.

Рассказываем, кто станет спикерами кредитной конференции и какие темы будут подниматься.

О чем будет Ukrainian Credit Conference 2024

Полномасштабная война внесла свои коррективы в рынок кредитования, и хотя сейчас он начал приходить в себя, некоторые вопросы остаются открытыми. Участие в конференции станет прекрасной возможностью лично пообщаться с лидерами рынка, узнать главные его тенденции из первых уст.

Также среди тем будет состояние банковской системы Украины, и готова ли она поддерживать экономику в условиях войны. Участники будут говорить, среди прочего, и о роли государства в возобновлении кредитования. В частности, о модернизации программы 5−7-9 и о том, существует ли кредитование вне этой программы.

Эти и многие другие вопросы будут подробно рассмотрены на конференции. А чтобы не пропустить мероприятие, следует уже сейчас позаботиться о билетах, купить которые можно по ссылке.

Кто станет спикерами

Эксперты по кредитованию выступят как с отдельными докладами, так и в рамках дискуссий. Так, к примеру, ожидаются доклады представителей НБУ.

В частности, директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг Михаил Федоренко расскажет о состоянии соблюдения участниками рынка требований законодательства об ограничении размера дневной процентной ставки по потребительским кредитам, типичных нарушениях и рекомендациях по предотвращению возможных нарушений.

А директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Сергей Савчук даст разъяснение по поводу запланированного ужесточения требований к системе управления финансовых компаний.

Сами же участники кредитного рынка приобщатся к дискуссиям. Одна из них будет касаться новых правил на рынке микрокредитов, а также адаптации рынка к этим правилам. Участниками выступят:

Владислав Билан, СЕО «безопасное агентство необходимых кредитов» (ТМ «MyCredit»);

Владимир Довгаль, СЕО «Авентус Украина» (ТМ «CreditPlus»);

Сергей Синченко, СЕО «Манивео скорая финансовая помощь» (ТМ «Moneyveo»);

Николай Александров, менеджер практики Банковского и финансового права PwC Legal Украина.

Эксперты будут говорить о том, как финансовые учреждения адаптируют свои модели и продукты к новым ограничениям, снижение уровня максимальной дневной ставки до 1,5% с 23.04.2024 и до 1% с 21.08.24, а также о защите прав кредиторов.

Модератором разговора выступит Алла Савьюк, президент Всеукраинской ассоциации Финансовых компаний (ВАФК).

Еще одна дискуссия будет на тему «Розничное кредитование: состояние и перспективы». Участники:

Дмитрий Мусиенко, член правления по розничному бизнесу ПриватБанк;

Инна Табак, член правления Sense Bank;

Евгений Зайченко, заместитель председателя правления — руководитель направления «Кредитные карты» в Абанк;

Олег Клименко, член правления по розничному бизнесу ОТР Банка.

В рамках этой дискуссии эксперты будут говорить о том, как изменился портрет розничного заемщика с точки зрения демографии, уровня доходов, потребностей и кредитоспособности. Также обсудят вопросы доступности кредитов для населения и условий кредитования в разрезе кредитных программ. Отдельно специалисты затронут тему ипотечного кредитования и роли программы «єОселя».

Эти и многие другие вопросы участники кредитного рынка обсудят 28 июня. Бронируйте билет уже сейчас, чтобы успеть присоединиться к событию и первыми узнать все новости и тенденции кредитного рынка.