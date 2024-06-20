Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала Укрэнерго на 1,07 млн грн за нарушение лицензионных условий. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 19 июня, передает Укринформ.
Штраф более чем на один миллион гривен: Нацкомиссия оштрафовала Укрэнерго
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Что нарушила компания
Среди нарушений лицензионных условий, за которые наложен штраф:
- несвоевременность расчетов с участниками балансирующего рынка;
- несоблюдение расходов, предусмотренных в структуре тарифов на передачу и диспетчеризацию;
- несвоевременное предоставление услуг по присоединению.
Что говорят в компании
Представитель Укрэнерго Максим Юрков апеллировал к тому, что во время проверки не были в полной мере изучены все расходы компании. Кроме того, в ряде нарушений, зафиксированных, по словам Юркова, нет вины Укрэнерго.
В частности, долги на балансирующем рынке связаны с недостаточностью тарифа Укрэнерго и долгами контрагентов перед оператором системы передачи.
Однако, заслушав позицию Укрэнерго, НКРЭКУ оставила штраф на уровне, определенном департаментом лицензионного контроля регулятора.
Источник: Минфин
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