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20 июня 2024, 9:24 Читати українською

Штраф более чем на один миллион гривен: Нацкомиссия оштрафовала Укрэнерго

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала Укрэнерго на 1,07 млн грн за нарушение лицензионных условий. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 19 июня, передает Укринформ.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала Укрэнерго на 1,07 млн грн за нарушение лицензионных условий.
Фото:depositphotos

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Что нарушила компания

Среди нарушений лицензионных условий, за которые наложен штраф:

  • несвоевременность расчетов с участниками балансирующего рынка;
  • несоблюдение расходов, предусмотренных в структуре тарифов на передачу и диспетчеризацию;
  • несвоевременное предоставление услуг по присоединению.

Что говорят в компании

Представитель Укрэнерго Максим Юрков апеллировал к тому, что во время проверки не были в полной мере изучены все расходы компании. Кроме того, в ряде нарушений, зафиксированных, по словам Юркова, нет вины Укрэнерго.

В частности, долги на балансирующем рынке связаны с недостаточностью тарифа Укрэнерго и долгами контрагентов перед оператором системы передачи.

Однако, заслушав позицию Укрэнерго, НКРЭКУ оставила штраф на уровне, определенном департаментом лицензионного контроля регулятора.

Источник: Минфин
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