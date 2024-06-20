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20 июня 2024, 8:40 Читати українською

Кто и зачем решил сделать таможенников правоохранителями

Уже в ближайшее время таможенники могут получить новые полномочия, которые позволят им расследовать дела о контрабанде. Есть ли в этом необходимость, какие риски скрывают изменения, и в чьих интересах они разработаны, в колонке для ЭП рассказал специалист по вопросам правовой политики Экономической экспертной платформы Ефрем Лащук.

Уже в ближайшее время таможенники могут получить новые полномочия, которые позволят им расследовать дела о контрабанде.

«Национальная стратегия доходов», разработанная Министерством финансов и одобренная правительством в конце 2023 года, обещает следующие реформы в работе таможенных органов:

1. Криминализация контрабанды товаров.

2. Усовершенствование системы административной ответственности за нарушение таможенных правил.

3. Предоставление таможенным органам права осуществлять оперативно-розыскную деятельность (ОРД) и проводить досудебное расследование по делам о контрабанде товаров.

В Нацстратегии эта реформа обосновывается необходимостью повышения функции безопасности Гостаможслужбы путем ее превращения в правоохранительный орган, потребностью в повышении эффективности борьбы с недобросовестными субъектами ВЭД, устранением дублирования правоохранительных функций в таможенной сфере.

Подразделения внутренней безопасности Гостаможслужбы получат право на проведение оперативно-розыскной работы для повышения эффективности разоблачения случаев привлечения должностных лиц Гостаможслужбы к противоправной деятельности и содействию нарушениям таможенного законодательства.

Таможенники также смогут выявлять противоправные действия, связанные с контрабандой товаров, в том числе с использованием оперативно-розыскных мер. Это позволит таможенным органам обеспечить оперативное и качественное расследование уголовных правонарушений и привлечение виновных к ответственности.

Полномочия на осуществление ОРД, как отмечено в документе, будут способствовать выявлению не только непосредственных исполнителей, но и организаторов преступлений.

Итак, Минфин предлагает сосредоточить в таможенном органе весь спектр полномочий: выявление, в том числе путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий, документирование нарушений, осуществление досудебного расследования в уголовном производстве, направление материалов дела в суд.

Кто и для чего уполномочен проводить ОРД

Согласно статье 5 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», ОРД могут осуществлять оперативные подразделения Нацполиции, ДБР, СБУ, Службы внешней разведки, ГНС, Управления государственной охраны, органов и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы, разведывательного органа Минобороны, НАБУ и БЭБ.

Закон запрещает проведение ОРД другими подразделениями указанных органов, подразделениями других ведомств, общественными организациями и лицами.

Задачей ОРД является поиск и фиксация данных о противоправных действиях отдельных лиц и групп, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

Поскольку Нацстратегия предусматривает, что таможенники будут осуществлять ОРД и проводить досудебное расследование по делам о контрабанде, это означает, что они будут вовлечены в дела о контрабанде культурных ценностей и оружия, лесоматериалов и ценных пород деревьев, товаров, подакцизных товаров, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или фальсифицированных лекарств.

К чьей компетенции относится расследование этих видов контрабанды? Согласно Уголовному процессуальному кодексу, досудебное расследование уголовных правонарушений по контрабанде товаров, наркотиков, фальсифицированных лекарств относится к компетенции СБУ. Все другие виды контрабанды расследуют детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

То есть в Украине уже есть органы, которые имеют право расследовать такие уголовные правонарушения, а Национальная стратегия предлагает дублировать эти функции. В то же время, в соответствии с Таможенным кодексом (ТК), таможенные органы могут осуществлять ОРД во взаимодействии с субъектами, у которых есть такие полномочия.

Что касается предоставления права на проведение ОРД подразделениям внутренней безопасности Гостаможслужбы: это компетенция НАБУ и ДБР. Таможенники не могут сами расследовать действия своих должностных лиц. Только независимые от руководства Минфина и Гостаможслужбы органы должны контролировать правомерность действий таможенников и расследовать уголовные правонарушения, совершаемые этими лицами.

Глава Гостаможслужбы обосновывает потребность в предоставлении его службе права на осуществление ОРД и следствия тем, что необходимость усиления институциональной способности таможенных органов постоянно подчеркивают представители консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM).

Аналогичную позицию систематически высказывают представители оценочных миссий Таможенно-пограничной службы США, которая финансирует ряд проектов, связанных с усовершенствованием правоохранительной деятельности таможенных органов.

Он также объясняет, что эксперты таможенной администрации США констатируют недостаточность полномочий украинских таможенных органов по противодействию контрабанде и рекомендуют расширить круг таких полномочий. Обобщает руководитель таможенного органа свои аргументы, ссылаясь на необходимость гармонизации таможенного законодательства Украины с законодательством Евросоюза.

Похоже, евросоюзовцев и американцев убедили в том, что в Украине некому противодействовать контрабанде и это могут делать только таможенники. Однако заявления о необходимости предоставления им статуса правоохранительного органа из-за необходимости приблизить Украину к ЕС и требований международных организаций являются манипулированием.

Также можно убеждать и в необходимости наделения правоохранительными функциями налоговую службу. Для расследования преступлений в сфере налогообложения и контрабанды существует БЭБ. Что произойдет, если Гостаможслужба и БЭБ будут иметь одинаковые полномочия? Будет конкуренция за «жирных» контрабандистов, несогласованность действий, скандалы и утрата эффективности работы обоих органов.

Кроме того, для осуществления оперативно-розыскной работы и досудебного следствия Гостаможслужбе нужно будет предоставить финансирование, создать следственные и оперативные подразделения в центральном аппарате и областях, значительно увеличить штат, предоставить служащим помещения, криминалистическую технику и спецсредства, транспорт, разрешить использование оружия. Все это потребует значительных расходов из бюджета.

Кому это нужно

Это нужно инициатору Нацстратегии — Министерству финансов, ведь деятельность Гостаможслужбы координируется через министра финансов. В отличие от БЭБ, деятельность которого направляет и координирует непосредственно правительство. То есть бюро не подчиняется и не подконтрольно Министерству финансов.

Несложно догадаться, зачем министерству подконтрольный орган с репрессивными полномочиями. Удержание в своих руках власти и ее расширение всегда было и остается приоритетной задачей чиновников с устаревшей постсоветской системой бюрократического аппарата.

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Следовательно, «Национальная стратегия доходов» содержит значительные риски для общества, поскольку анонсирует реформы, которые не обсуждались с общественностью, бизнесом и аналитиками. Эти вопросы чрезвычайно деликатные, ведь речь идет о расширении репрессивных полномочий Гостаможслужбы, дублировании функций правоохранительных и контрольных органов, что сузит личные и экономические права украинцев.

Автор:
Лащук Ефрем
Специалист по вопросам правовой политики Экономической экспертной платформы Лащук Ефрем
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
vfp
vfp
20 июня 2024, 9:17
#
Перше речення статті: «Вже найближчим часом митники можуть отримати нові повноваження, які дозволять їм розслідувати справи про контрабанду. «

далі можна не читати

бджоли проти меду
+
0
juular
juular
20 июня 2024, 9:38
#
Криминальная диктатура крепнет
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