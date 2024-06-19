Российские дочки Intesa и OTP приостановили валютные операции на фоне санкций против Мосбиржи

Российские подразделения двух европейских банков — итальянского Intesa Sanpaolo и венгерского OTP Bank, приостановили сделки с валютой из-за санкций США против Московской биржи. Об этом сообщают РосСМИ.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Intesa Sanpaolo в России с 13 июня 2024 г. приостановил конвертацию евро, а также переводы в этой валюте, заявили в службе поддержки банка. При этом клиенты по заявке могут снять валюту со счета. Банк с апреля 2023 года не открывает новые валютные счета физлицам.

Подразделение Intesa с 17 июня приостановило операции по обмену безналичной валюты. Их вернут, когда решат ряд «технических вопросов, связанных с остановкой торгов по долларам и евро на Мосбирже». Однако клиенты могут осуществлять обмен валюты в отделениях банка, проблем со снятием средств и их переводом нет.

В начале месяца Министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи, а также российские клиринговый центр и депозитарий, выступающие посредниками в ходе торгов на валютном рынке. Биржа с 13 июня приостановила торги по доллару США и евро, а центробанку РФ пришлось обновлять правила определения официальных курсов доллара и евро.