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18 июня 2024, 10:00 Читати українською

Новая услуга для клиентов ПУМБ — переводы на карту или счет через TransferGo

Клиентам ПУМБ доступна новая услуга — получение переводов из-за границы, отправленных с помощью сервиса международных переводов TransferGo.

Как получить перевод? Отправьте отправителю перевода следующую информацию:

• Имя и фамилия на английском языке

• Номер банковской карты (Visa/Mastercard) или банковский счет IBAN ПУМБ в валюте перевода (USD или EUR)

• Страна получения перевода — Украина.

Денежный перевод будет зачислен на счет ПУМБ без дополнительной комиссии.

Напоминаем, что клиентам ПУМБ доступны переводы средств от шести крупнейших систем, работающих на территории Украины: Western Union, MoneyGram, Ria, TransferGo, IntelExpress и Privatmoney. Банк позаботился, чтобы клиенты могли выбрать наиболее удобную, комфортную и выгодную именно для них систему перевода средств.

Обратите внимание, что с 1 апреля 2024 года ПУМБ снизил комиссию за снятие собственных средств за границей до 1,5% от суммы снятия.

Источник: Минфин
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