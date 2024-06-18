Клиентам ПУМБ доступна новая услуга — получение переводов из-за границы, отправленных с помощью сервиса международных переводов TransferGo.
Новая услуга для клиентов ПУМБ — переводы на карту или счет через TransferGo
Как получить перевод? Отправьте отправителю перевода следующую информацию:
• Имя и фамилия на английском языке
• Номер банковской карты (Visa/Mastercard) или банковский счет IBAN ПУМБ в валюте перевода (USD или EUR)
• Страна получения перевода — Украина.
Денежный перевод будет зачислен на счет ПУМБ без дополнительной комиссии.
Напоминаем, что клиентам ПУМБ доступны переводы средств от шести крупнейших систем, работающих на территории Украины: Western Union, MoneyGram, Ria, TransferGo, IntelExpress и Privatmoney. Банк позаботился, чтобы клиенты могли выбрать наиболее удобную, комфортную и выгодную именно для них систему перевода средств.
Обратите внимание, что с 1 апреля 2024 года ПУМБ снизил комиссию за снятие собственных средств за границей до 1,5% от суммы снятия.
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