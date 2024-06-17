Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации. Впереди — продолжение переговоров

Без реструктуризации Украина не сможет достаточно профинансировать оборону и начать программу восстановления и реконструкции, которая является общей целью всех партнеров как из государственного, так и из частного секторов. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Консультации с инвесторами

Украина проводила консультации с инвесторами на постоянной основе с начала полномасштабного вторжения россии и приложила немало усилий, чтобы провести переговоры с советниками и членами Комитета владельцев еврооблигаций на основе взаимного доверия.

«Мы учли отзывы инвесторов и рынка и подготовили конструктивное и инновационное предложение, которое, на наш взгляд, приемлемо для всех сторон. Наше предложение поддерживают МВФ и официальные кредиторы.

Я знаю, что мы просим частных кредиторов приложить значительные усилия с их стороны, но поскольку мы приближаемся к дате окончания отсрочки платежей по еврооблигациям, нам необходимо побуждать владельцев наших еврооблигаций к продлению конструктивных переговоров. Их предложения должны отражать более значительное уменьшение долга в соответствии с параметрами МВФ и текущей макрофинансовой ситуацией в Украине", — говорится в сообщении.

По словам министра Сергея Марченко, Украина продолжит продуктивные переговоры с инвесторами для урегулирования всех существующих разногласий.

«Мы уверены, что соглашение о реструктуризации может быть достигнуто в ближайшие недели до окончания действующей отсрочки платежей», — отметил министр.

Напомним

17 июня Правительство Украины публично сообщило, что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с представителями Комитета собственников еврооблигаций, в состав которого входят крупные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие около 20% еврооблигаций Украины.

Целью встреч было обсуждение условий реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться до 1 августа 2024 года, сбор отзывов от рынка и согласование структуры, которая была бы удовлетворительной для всех сторон и позволила Украине достичь долговой устойчивости в соответствии с требованиями Программы МВФ. Условия предложены на основе базового макроэкономического сценария МВФ.

Что предлагает Украина

Предложение Украины заключается в обмене всех тринадцати серий еврооблигаций:

или на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты (вариант 1),

или на серию простых облигаций (вариант 2).

Деривативные инструменты из варианта 1 будут конвертированы в простые облигации с фиксированной доходностью в 2027 году, номинальная стоимость которых будет зависеть от показателей налоговых поступлений Украины и достижения показателей роста ВВП согласно базовому прогнозу МВФ. Оба варианта предложения реструктуризации долга Украины предусматривают номинальное снижение долга от 25% до 60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия Программы МВФ.

В течение следующих недель Правительство Украины проведет консультации с держателями еврооблигаций за пределами Комитета собственников еврооблигаций и соберет отзывы от более широкого сообщества инвесторов по структуре соглашения и инструментов. Достижение договоренности с инвесторами по условиям реструктуризации ожидается до 1 августа этого года.