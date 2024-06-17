Запуск спотовых Ethereum-ETF был перенесен на начало июля

Дата запуска спотовых Ethereum -ETF была перенесена на 2 июля 2024 года. Об этом заявил аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас, пишет Incrypted.

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В чем причина

Он отметил, что это произошло после того, как эмитенты таких продуктов получили комментарии по форме S-1.

UPDATE: ми moving up over/under date for launch of spot Ether ETF to July 2nd, hearing the staff sint issuers comments on S-1s day, and they're pretty light, nothing major, asking for them back in a week. Обратите внимание на то, что работа надеется решить ее дальше… https://t.co/XJZ8JLwEFF — Eric Balchunas (@EricBalchunas) 14 июня 2024

Эксперт добавил, что примечания к S-1 «довольно легкие», а обновленные заявки попросили вернуть через неделю.

Также Балчунаса спросили о том, спустя какое время после одобрения форм S-1 начнет работу Ethereum-ETF. Он ответил, что обычно это происходит на следующий день.

Напомним

Ранее аналитик Bloomberg Intelligence заявил, что одобрение спотовых биржевых фондов на базе Ethereum зависит от результатов выборов в США.