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23 октября 2024, 11:01 Читати українською

Резкий рост токена Scroll после листинга на Binance и приток капитала в криптопродукты: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Приток капитала в криптопродукты достиг максимума с июля

В период с 14 по 19 октября 2024 года приток капитала в криптофонды вырос до отметки в $2,2 млрд, обновив максимум с июля. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Эксперты объяснили резкий рост притока инвестиций оптимизмом по поводу победы республиканской партии на выборах в Соединенных Штатах Америки, «поскольку они, как правило, более благосклонны к цифровым активам». Также аналитики отметили рост объема торгов на 30%, а объем активов в управлении приблизился к отметке в $100 млрд.

Среди поставщиков больше всего капитала привлек фонд iShares — $1,19 млрд, вторым идет Fidelity — $319 млн, третьим — Ark 21 Shares с показателем в $306 млн.

Что касается распределения данных по активам, то в очередной раз лидером по притоку стали продукты на базе биткоина — $2,13 млрд. В Ethereum-фондах также положительная тенденция, они привлекли $57,5 млн. Продукты на базе биткоина, позволяющие открывать шорт- позиции, получившие приток капитала на сумму $12,3 млн.

На региональном уровне большая часть притока пришлась на рынок США — $2,3 млрд, в то время как почти во всех других странах наблюдался незначительный отток, наиболее заметными из которых были Канада, Швеция и Швейцария — $20 млн, $18 млн и $15 млн соответственно. По мнению экспертов, это может быть связано с незначительной фиксацией прибыли за пределами США.

Avalanche представила платежную карту Visa

Avalanche Foundation, стоящая за криптовалютной платформой Avalanche, в сотрудничестве с Rain Liquidity разработала платежную ончейн-карту Visa.

Компании не являются банками и не застрахованы в Корпорации по страхованию вкладов США (FDIC). Avalanche Card выпускается лицензированными партнерами.

Карта позволяет тратить USDC, Wrapped AVAX (wAVAX), BENQI Liquid Staked AVAX (sAVAX) и другие токены из некастодиальных кошельков «везде, где принимают Visa».

Продукт доступен в физической и виртуальной форме. Плата за расходы не взимается, предусмотрены другие комиссии.

Карта поддерживает мгновенную конвертацию криптовалют в фиат, а также кэшбек и потенциальные вознаграждения.

Среди первых юрисдикций — страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Компания открыла регистрацию в список ожиданий. Для обеспечения соответствия нормативным требованиям необходимо прохождение KYC (знай своего клиента).

Майнер эпохи Сатоши Накамото продал биткоины на $9,6 миллиона

Биткоин-кит, добывший первые монеты 13 января 2009 года, продал часть средств из своего кошелька. Об этом сообщили аналитики Arkham Intelligence.

Специалисты отслеживали активность этого майнера и обратили внимание, что с середины августа по середину октября он перевел на биржу Kraken в общей сложности $5,47 млн.

Последняя серия транзакций зафиксирована 21 октября. Согласно анализу Arkham, кит продал биткоины совокупной стоимостью $9,6 млн. На его кошельке все еще хранится 1077 BTC на сумму около $72 млн.

Токен Scroll за сутки подорожал на 29% после листинга на Binance

Во вторник, 22 октября, команда Scroll запустила аирдроп токена SCR. Актив попал в листинг Binance и ряд других ведущих централизованных бирж.

Накануне разработчики раскрыли критерии получения распределения. Проект выделил 7% (70 млн. SCR) от общего предложения монеты на раздачу. Из них 5,5% назначены сообществу в качестве вознаграждения за сетевую активность. Также токены получат экосистемные приложения, разработчики и исследователи.

11 октября Binance сообщила о запуске премаркета с реальными токенами, а не деривативами. Первым стал SCR.

После начала торгов на спотовом рынке платформы токен подорожал со стартовой цены $0,8 до $1,25. Рост составил около 56%. К моменту написания новости, 23 октября, актив торгуется на уровне $1,03. За сутки актив вырос на 29%.

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Источник: Минфин
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