Tesla все еще сохраняет свои биткоины на сумму $780 млн

Tesla продолжает хранить свои биткоины на $780 млн. Недавние перемещения активов, вероятно, не связаны с продажей. Об этом сообщает аналитическая платформа Arkham.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Несмотря на перемещение активов на неизвестные кошельки 15 октября, аналитики считают, что эти транзакции являются внутренними операциями, поскольку биткоины были распределены между 7 кошельками и дальнейшие движения не зафиксированы.

Компания сделала беспрецедентное вложение в биткоин на $1,5 млрд в феврале 2021 года, но в 2022 году большинство монет было продано.

Впрочем, Tesla остается третьим по величине владельцем биткоинов среди публично торгуемых компаний после MicroStrategy и MARA.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua