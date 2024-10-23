Великобритания выделит Украине дополнительно $155 млн для защиты от российских атак на море

Великобритания выделяет дополнительные 120 миллионов фунтов стерлингов в поддержку Коалиции морских сил и средств и ищет партнеров для софинансирования поставки еще сотен морских беспилотников, а также радаров наблюдения по защите зернового коридора, говорится в сообщении.

В канцелярии Стармера отметили, что Великобритания совместно с Норвегией ищут еще 100 миллионов фунтов стерлингов ($130 млн) для совместного финансирования сотен других проектов. Недавние пакеты помощи включали десятки амфибийных вездеходов и рейдовых кораблей, сотни противокорабельных ракет для береговой обороны и речных операций, а также сотни тысяч патронов к пулеметам.

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Кир Стармер заявил, что атаки рф по судоходству в Черном море угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Ссылаясь на данные британской разведки, он указал на заметный рост попыток россии наносить удары по портовой инфраструктуре — с 5 октября по 14 октября россия поразила по меньшей мере четыре торговых судна в Черном море.

Напомним

В первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на четверть, а именно на 9,9 млн тонн. Их стоимость выросла на $1,4 млрд.