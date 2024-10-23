С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году. Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок. Об этом пишет «Укравтопром».
С начала года украинцы потратили на покупку новых авто 93 млрд грн
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
На какие авто больше потратили средств
- Больше всего денег было уплачено за автомобили марки TOYOTA — почти 14 млрд грн.
-
Премиальные немецкие марки BMW и MERCEDES-BENZ заняли второе и третье место в этом рейтинге.
-
На новые BMW было потрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседесы — 6,9 млрд грн.
-
На четвертом месте VOLKSWAGEN с показателем — 6,6 млрд грн.
-
Замыкает пятерку лидеров RENAULT, дилеры которой заработали более 4,7 млрд грн.
Автогражданка: Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 2