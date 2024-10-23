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23 октября 2024, 10:05 Читати українською

С начала года украинцы потратили на покупку новых авто 93 млрд грн

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году. Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок. Об этом пишет «Укравтопром».

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн.
Фото: depositphotos

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На какие авто больше потратили средств

  • Больше всего денег было уплачено за автомобили марки TOYOTA — почти 14 млрд грн.

  • Премиальные немецкие марки BMW и MERCEDES-BENZ заняли второе и третье место в этом рейтинге.

  • На новые BMW было потрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседесы — 6,9 млрд грн.

  • На четвертом месте VOLKSWAGEN с показателем — 6,6 млрд грн.

  • Замыкает пятерку лидеров RENAULT, дилеры которой заработали более 4,7 млрд грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+22
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
23 октября 2024, 10:26
#
Члени мсек, прокурори-інваліди, тцкшники-контрабандисти, бебівці-мільйонери — є кому купувати!
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0
asdf2024
asdf2024
23 октября 2024, 11:15
#
На новые BMW было потрачено 12,3 млрд грн, а на Мерседесы — 6,9 млрд грн. Всё понятно вопросов не имею…
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