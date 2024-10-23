С начала года украинцы потратили на покупку новых авто 93 млрд грн

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году. Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок. Об этом пишет «Укравтопром».