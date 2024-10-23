Курс валют на 23 октября: доллар и евро подешевели в банках и обменниках

В среду на наличном рынке курс доллара по покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 3 копейки, а в продаже 1 копейку. Евро подешевел в покупке на 10 копеек и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,60 грн. Евро покупают за 44,65 грн, а продают за 45,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,53, евро — 45,05−45,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,21−41,26 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,48−44,52 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту