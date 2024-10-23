К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 23 октября: на межбанке доллар немного вырос, а евро подешевело
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 23 октября
|
Закрытие 23 октября
|
Изменения
|
41,21/41,26
|
41,26/41,29
|
5 /3
|
44,48/44,52
|
44,46/44,47
|
2/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,59 грн. Евро покупают за 44,65 грн., а продают за 45,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,47−41,51, евро — 44,90−44,10 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии