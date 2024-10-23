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23 октября 2024, 14:10 Читати українською

Датагруп, Volia и lifecell присоединились к инициативе «Национальный кэшбек»

Компании группы DVL, в которую входят Датагруп, Volia и lifecell, присоединились к инициативе «Национальный кэшбек». Об этом говорится в сообщении компании.

Компании группы DVL, в которую входят Датагруп, Volia и lifecell, присоединились к инициативе «Национальный кэшбек».

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Что это значит

Это означает, что украинцы, пользующиеся услугами этих компаний, смогут использовать накопленные в рамках программы кэшбеки для оплаты их услуг.

Теперь во время оплаты мобильной связи, интернет-услуг или цифрового телевидения украинцы смогут воспользоваться накопленными кэшбеками и частично или полностью покрыть стоимость этих услуг.

Это нововведение позволяет сделать оплату телеком-услуг компаний еще более доступной своим абонентам.

Читайте: «Национальный кэшбек»: Стало известно, когда стартуют первые выплаты

Как воспользоваться

Для того чтобы воспользоваться этим предложением, при оплате онлайн услуг lifecell, Датагруп или Volia необходимо в одном из платежных сервисов поставщика услуг выбрать карту Национального кэшбека, предварительно открытую в одном из банков-участников программы.

Использовать средства на услуги lifecell, Датагруп или Volia, которые будут поступать на банковскую карту «Национального Кэшбека» в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

Как присоединиться к программе «Национального кэшбека»

1. Откройте приложение «Дия» и перейдите на вкладку «Национальный кэшбек».

2. Определите и подключите к программе «Национальный кэшбек» вашу банковскую карту (или карты), из которой будете совершать покупки.

3. Выберите виртуальную карту «Национальный кэшбек» и назначьте ее для зачисления кэшбека в мобильном приложении «Дия».

4. Накапливайте кэшбек и просматривайте баланс виртуальной карты во вкладке «Сервисы» мобильного приложения «Дия.

5. Используйте накопленные на виртуальной карте «Национальный кэшбек» средства для оплаты услуг lifecell, Датагруп или Volia.

Читайте также: В Дии теперь можно проверить товар на участие в программе Национальный кэшбек

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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