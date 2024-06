Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Китай может сыграть очень важную роль в приближении мира в Украине, используя свое влияние на россию. Стубб отметил, что Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны россии против Украины.

Мэлони иронически прокомментировала «мирный план» Путина: Похоже на пропаганду

Итальянская премьер-министр Джорджия Мелони отвергла набор ультиматумов Путина, которые он выдвинул для «мирных переговоров» с Украиной.

По мнению Мелони, «предложения «Путина — это скорее пропаганда, чем настоящее, обоснованное предложение для переговоров».

ZDF : Шольц об ультиматуме Путина: Это несерьезное предложение

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что так называемое предложение Владимира Путина с ультимативными требованиями к Украине призвано отвлечь внимание мира от Глобального саммита мира в Швейцарии.

Трамп пригрозил свернуть дальнейшую помощь Украине «еще до того, как зайдет в Белый дом»

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины, при этом извратив факты, и заявил, что в случае победы сразу «решит вопрос» с этим.

«Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, когда-либо живших. Каждый раз как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов», — заявил экс-президент.

