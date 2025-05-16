Доля проблемных кредитов в Украине может снизиться до 27-25% в 2025 году

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины за первые три месяца 2025 уменьшилась до 28,6%, что на 1,7 в. п. ниже, чем в начале года и на 8,8 в. п. ниже, чем в начале 2024 г. (37,4%). Об этом пишет Лига со ссылкой на данные НБУ .

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Прогноз на 2025 год

Юрий Пинчук, партнер и заместитель руководителя практики по NPL и Due Diligence адвокатского объединения Investment Lawyer Group, считает, что при сохранении нынешних экономических тенденций доля NPL может упасть до 27−25% до конца 2025 года.

Динамика NPL

До вторжения россии доля NPL сокращалась с 55% в 2018 году до 27% на 1 марта 2022 года, но в мае 2023 года достигла пика — 39,3%. «Украинским банкам действительно удалось существенно снизить долю проблемных кредитов», — отметил Пинчук. Основной метод — списание безнадежных долгов.

Проблемные отрасли

Наибольшая доля NPL (37% на 1 апреля 2025 г.) сосредоточена в корпоративном секторе, в частности в строительстве, недвижимости и промышленности. У физических лиц показатель ниже — 14,3% благодаря лучшей финансовой дисциплине.

Государственные банки

В государственных банках доля NPL на 1 апреля составила 41,1%, что на 1,9 и. п. меньше, чем в начале года, несмотря на значительные списания в 2024 году. «На 2025 год ожидается, что государственные банки будут активнее применять механизм продажи прав требования по проблемным кредитам, что прямо рекомендуется НБУ как один из самых эффективных способов очистки балансов. Успешная реализация этой стратегии возможна при устранении административных барьеров и обеспечении прозрачных процедур», — прогнозирует Пинчук.