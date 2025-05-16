Новая почта открывает маленькие отделения в жилых комплексах

Компания «Новая почта» открывает новые мини-отделения в жилых комплексах, чтобы клиенты могли отправлять и получать посылки до 10 кг поближе к дому. Об этом пишет пресс-служба компании.

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Первые точки

В Киеве уже работают мини-отделения в комплексах ParkLand, 4 Сезона, LIKO-GRAD Perfect Town и Новая Англия на Теремках. До конца июня планируется открыть еще три в Ж К Комфорт Таун на левом берегу города.

Особенности формата

Мини-отделения занимают до 45 м², что способствует быстрому расширению сети. Каждое может обрабатывать до 12 000 посылок ежемесячно, имеет примерочные, а в будущем будет оборудовано терминалами самообслуживания.