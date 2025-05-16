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16 мая 2025, 14:11 Читати українською

В Украине чаще всего судятся за взыскание долгов за коммуналку

В 2024 году украинские суды рассмотрели 3,1 млн дел, что демонстрирует незначительный рост на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. При этом количество уголовных производств существенно увеличилось, однако лидером по количеству остаются дела по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает платформа «Опендатабот».

В 2024 году украинские суды рассмотрели 3,1 млн дел, что демонстрирует незначительный рост на 0,3% по сравнению с предыдущим годом.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что значительно возросло количество уголовных дел в 1,6 раза. Если раньше их было 332 тысячи, то теперь стало 528 тысяч. Также на 7% увеличилось количество гражданских дел: до 1 млн против 982 тыс. в 2023 году.

В хозяйственных и административных судах дел уменьшилось на 14% и 11% соответственно. Дел по административным правонарушениям стало на 5% меньше.

В прошлом году суды больше всего рассматривали гражданские дела: 33% или более 1 млн рассмотренных дел касались административных правонарушений, а еще 17% — уголовных. Раньше же тройка лидеров была таковой — лидировали неизменно гражданские дела (31%), дальше дела по админправонарушению (29,7%), административные дела (15,9%).

Больше всего дел посвящены взысканию долгов по ЖКУ. В прошлом году их насчитали 298 тыс. — это 28% всех гражданских. Дальше идут дела о ссудах и кредитах — 126 тыс. или 12%, а также разводах — 120 тыс. или 11,5 %.

Среди административных судов лидером снова стали пенсии. На первом месте социальные вопросы уволенных с публичной службы — 151 тыс. или 33,7%. Еще 85 тыс. (19%) обратилось по пенсионному страхованию и дополнительно 22 тыс. (5%) открыто по пенсионному страхованию «Чернобыльцев».

Среди хозяйственных дел преобладают дела приказного производства — 7,3 тыс. то есть 12%. Поставки продуктов, работ и услуг занимают 9,4%. Еще 7,6% — доля поставок энергоносителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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