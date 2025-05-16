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16 мая 2025, 13:53 Читати українською

Украина ежегодно может терять 3,5 миллиарда евро из-за изменений в торговле с ЕС — Гетманцев

Возврат к стандартным условиям торговли с Европейским Союзом после отмены временных льгот («экономического безвиза») может привести к ежегодным потерям для Украины в размере 3,5 млрд евро. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Возврат к стандартным условиям торговли с Европейским Союзом после отмены временных льгот («экономического безвиза») может привести к ежегодным потерям для Украины в размере 3,5 млрд евро.
Фото: pixabay.com

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По его словам, поступают инсайды по условиям «переходного периода», который будет предложен Украине по торговле с ЕС.

Годовые квоты беспошлинных поставок хотят разделить на 12 месячных квот

Гетманцев объяснил, что если в зависимости от товарной позиции беспошлинные поставки могли прекратиться в марте, июне, августе или октябре, то теперь «счетчик» может включаться ежемесячно, а стоп-кран — ограничивать поставки условно 3, 5 или 7 числа соответствующего месяца.

«На первый взгляд, якобы просто арифметика, однако заключение и выполнение контрактов точно станет более сложным и нервным», — отметил он.

Сокращение квот

Наибольший удар, по информации инсайдеров, испытывают производители кукурузы, для которых квота в годовом измерении сократится до 650 тыс. тонн. Для сравнения — в прошлом году в Европу отгружено более 14 млн тонн, или почти половина, годовая беспошлинная квота — почти 11,2 млн тонн, пятимесячная — 4,7 млн. тонн. То есть беспошлинной торговли практически не будет.

Квота на сахар сократится более чем вдвое — до 40,7 тыс. тонн. В прошлом году общий экспорт сладкого товара установил рекорд этого столетия — около 750 тысяч тонн, из которых около 40% было поставлено в государства ЕС.

«В 2024 году мы досрочно выбрали годовую квоту в 262,6 тыс. тонн, до 5 июня могли рассчитывать на беспошлинные 109 тыс. тонн», — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, ограничения испытывает и другая продукция — мед, мясо птицы.

Как это отразится на экономике Украины

«Аграрная отрасль — наш основной экспортер, доля которого в общих объемах — около 60%, и, конечно, ограничения скажутся на ее финансовом состоянии и возможностях», — заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В свою очередь для украинского аграрного экспорта очень важен именно европейский рынок.

В прошлом году Украина стала третьим поставщиком сельскохозяйственной продукции в ЕС, пропустив впереди только Бразилию (17,1 млрд. евро) и Великобританию (16,6 млрд. евро), и опередив США (12,0 млрд. евро) и Китай (10,0 млрд. евро).

В 2024 году поставки украинской аграрной продукции в ЕС принесли Украине 13,1 млрд. евро.

«По экспертным оценкам, новые условия торговли после завершения „экономического безвиза“ могут стоить нам — 3,5 млрд евро в годовом исчислении. Довольно ощутимый удар — в 2025 году весь месячный товарный экспорт составляет в среднем 2,9 млрд евро и компенсировать такие потери аграрного экспорта на других рынках практически нереально», — подчеркнул Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
zevs1
zevs1
16 мая 2025, 14:01
#
Получается, что чем ближе мы к ЕС тем больше Украина получит убытков.
Ну и на фига такое счастье?
+
0
Я_ __
Я_ __
16 мая 2025, 14:11
#
«Україна щороку може втрачати 3,5 мільярда євро через зміни у торгівлі з ЄС — Гетманцев»

Ну, доведеться не викладати якісь тендери на кап.ремонти, озеленення і тд на prozzoro, нічого не поробиш, не все ж бабло розпилювати на тендерах :)
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