Главное за неделю: Ставка НБУ, $50 млрд для Украины и удорожание аренды жилья в Киеве
Лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали передачу Украине $50 млрд. Для этого будут использованы проценты от замороженных активов России. Об этом заявил глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер.
НБУ снизил учетную ставку до 13%
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых с 14 июня 2024 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
Отзыв мая: Как Сенс разорвал отношения с клиенткой, которая купила ОВГЗ на деньги от депозита, но не подтвердила их чистоту
Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отзыв месяца на работу банков в мае. Им стала наша читательница под ником webwolf, которая рассказала о своем опыте попадания под финмониторинг. Ее опыт может быть полезен и другим читателям «Минфина».
В течение 2024 года Япония выделит Украине $4,5 миллиарда
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали в Италии двустороннее соглашение о безопасности, в рамках которого в течение 2024 года Япония предоставит Украине $4,5 млрд и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.
Почему банки не выдают военным кредитки и блокируют счета покупателям ОВГЗ
В мае читатели «Минфина» оставили 555 отзывов на работу банков, из которых 395 было зачислено и направлено на рассмотрение финучреждений. С какими проблемами столкнулись наши читатели, и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в новом обзоре Народного рейтинга банков.
В Киеве дорожает аренда жилья: за сколько можно снять «однушку» на Подоле и Троещине
В Киеве дорожают съемные квартиры. По данным портала ЛУН, только за последний месяц арендные ставки на среднестатистическую единицу повысились на тысячу гривен — до 13,5−14 тыс. грн. И это при том, что в последнее время съемная квартира в столице стоила дешевле, чем, например, во Львове, а ценник долго оставался стабильным. «Минфин» разбирался, что происходит на столичном рынке арендованного жилья.
Налоги с депозитов могут возрасти: как отреагируют банки
Малые банки возобновили пересмотр ставок. Причем некоторые финучреждения урезали доходность вкладов довольно существенно. Какие условия сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на этот год
Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 3,2% в 2024 году. Об этом говорится в июньском отчете банка Global Economic Prospects 2024 года.
Первые деньги от росактивов Украина получит в июле — фон дер Ляйен
Евросоюз предоставит Украине в июле 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, 90% этой суммы уйдут на оружие. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На открытии Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине она напомнила, что призыв передать Украине активы рф прозвучал на прошлогодней конференции по восстановлению.
До конца месяца Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility
Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility до конца июня.
За май украинцы скупили рекордные $2,2 миллиарда наличными
В мае население существенно увеличило объемы покупки наличной валюты — до $2,24, это рекордный показатель, по меньшей мере, за год. В то же время объемы ее продаж почти не изменились — $1,27 млрд. В то же время физические лица приобрели безналичную валюту на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.
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