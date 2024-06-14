Главное за неделю: Ставка НБУ, $50 млрд для Украины и удорожание аренды жилья в Киеве

Лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали передачу Украине $50 млрд. Для этого будут использованы проценты от замороженных активов России. Об этом заявил глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер.

НБУ снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых с 14 июня 2024 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Отзыв мая: Как Сенс разорвал отношения с клиенткой, которая купила ОВГЗ на деньги от депозита, но не подтвердила их чистоту

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отзыв месяца на работу банков в мае. Им стала наша читательница под ником webwolf, которая рассказала о своем опыте попадания под финмониторинг. Ее опыт может быть полезен и другим читателям «Минфина».

В течение 2024 года Япония выделит Украине $4,5 миллиарда

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали в Италии двустороннее соглашение о безопасности, в рамках которого в течение 2024 года Япония предоставит Украине $4,5 млрд и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.

Почему банки не выдают военным кредитки и блокируют счета покупателям ОВГЗ

В мае читатели «Минфина» оставили 555 отзывов на работу банков, из которых 395 было зачислено и направлено на рассмотрение финучреждений. С какими проблемами столкнулись наши читатели, и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в новом обзоре Народного рейтинга банков.

В Киеве дорожает аренда жилья: за сколько можно снять «однушку» на Подоле и Троещине

В Киеве дорожают съемные квартиры. По данным портала ЛУН, только за последний месяц арендные ставки на среднестатистическую единицу повысились на тысячу гривен — до 13,5−14 тыс. грн. И это при том, что в последнее время съемная квартира в столице стоила дешевле, чем, например, во Львове, а ценник долго оставался стабильным. «Минфин» разбирался, что происходит на столичном рынке арендованного жилья.

Налоги с депозитов могут возрасти: как отреагируют банки

Малые банки возобновили пересмотр ставок. Причем некоторые финучреждения урезали доходность вкладов довольно существенно. Какие условия сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на этот год

Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 3,2% в 2024 году. Об этом говорится в июньском отчете банка Global Economic Prospects 2024 года.

Первые деньги от росактивов Украина получит в июле — фон дер Ляйен