Главное за неделю: Ставка НБУ, $50 млрд для Украины и удорожание аренды жилья в Киеве

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июня 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Ставка НБУ, $50 млрд для Украины и удорожание аренды жилья в Киеве

Лидеры G7 согласовали передачу Украине $50 миллиардов

Лидеры «Большой семерки» (G7) согласовали передачу Украине $50 млрд. Для этого будут использованы проценты от замороженных активов России. Об этом заявил глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер.

НБУ снизил учетную ставку до 13%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых с 14 июня 2024 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Отзыв мая: Как Сенс разорвал отношения с клиенткой, которая купила ОВГЗ на деньги от депозита, но не подтвердила их чистоту

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отзыв месяца на работу банков в мае. Им стала наша читательница под ником webwolf, которая рассказала о своем опыте попадания под финмониторинг. Ее опыт может быть полезен и другим читателям «Минфина».

В течение 2024 года Япония выделит Украине $4,5 миллиарда

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали в Италии двустороннее соглашение о безопасности, в рамках которого в течение 2024 года Япония предоставит Украине $4,5 млрд и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.

Почему банки не выдают военным кредитки и блокируют счета покупателям ОВГЗ

В мае читатели «Минфина» оставили 555 отзывов на работу банков, из которых 395 было зачислено и направлено на рассмотрение финучреждений. С какими проблемами столкнулись наши читатели, и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в новом обзоре Народного рейтинга банков.

В Киеве дорожает аренда жилья: за сколько можно снять «однушку» на Подоле и Троещине

В Киеве дорожают съемные квартиры. По данным портала ЛУН, только за последний месяц арендные ставки на среднестатистическую единицу повысились на тысячу гривен — до 13,5−14 тыс. грн. И это при том, что в последнее время съемная квартира в столице стоила дешевле, чем, например, во Львове, а ценник долго оставался стабильным. «Минфин» разбирался, что происходит на столичном рынке арендованного жилья.

Налоги с депозитов могут возрасти: как отреагируют банки

Малые банки возобновили пересмотр ставок. Причем некоторые финучреждения урезали доходность вкладов довольно существенно. Какие условия сейчас предлагают своим частным клиентам банки с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины на этот год

Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 3,2% в 2024 году. Об этом говорится в июньском отчете банка Global Economic Prospects 2024 года.

Первые деньги от росактивов Украина получит в июле — фон дер Ляйен

Евросоюз предоставит Украине в июле 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, 90% этой суммы уйдут на оружие. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На открытии Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине она напомнила, что призыв передать Украине активы рф прозвучал на прошлогодней конференции по восстановлению.

До конца месяца Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility

Украина получит 1,9 млрд евро по плану Ukraine Facility до конца июня.

За май украинцы скупили рекордные $2,2 миллиарда наличными

В мае население существенно увеличило объемы покупки наличной валюты — до $2,24, это рекордный показатель, по меньшей мере, за год. В то же время объемы ее продаж почти не изменились — $1,27 млрд. В то же время физические лица приобрели безналичную валюту на $0,39 млрд, а продали — на $0,32 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами