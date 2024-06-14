НБУ представил новые памятные монеты «Капля жизни» (фото)

Во Всемирный день донора крови Национальный банк представил новые памятные монеты «Капля жизни». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Презентация монет состоялась в рамках корпоративной донорской акции, в ходе которой сотрудники Нацбанка присоединились к сбору запасов крови для больниц и госпиталей.

Дизайн новых памятных монет

На аверсе памятных монет «Капля жизни» в центре изображена объемная капля крови, окружающая схематические фигуры людей, соединенных рукопожатиями. Этот образ является свидетельством благородной общей цели — спасать жизнь.

От каждой фигуры к центру круга движутся стилизованные капли крови, символизирующие личный вклад в донорство каждого неравнодушного. Вверху по центру расположен малый Государственный Герб Украины; надписи: «УКРАИНА», номинал, графический символ гривны ₴ и год чеканки.

На реверсе на зеркальном фоне справа расположена надпись ЖИЗНЬ, которая стилизована под систему для переливания крови с иглой. Этот элемент символизирует процесс снабжения кровью сосудов, изображенных внизу слева.

Стилизованная капля и надпись «ЖИЗНЬ» гармонично сочетаются в название монеты — «Капля жизни». Фактура матового фона, на котором размещены все эти элементы, символизирует большую потребность в донорстве во время войны.

Характеристики

Памятные монеты «Капля жизни» введены в обращение 14 июня 2024 года.

Монета из нейзильбера имеет номинал 5 грн., из серебра — 10 грн.

Тираж — до 75 тыс. и 5 тыс. штук соответственно.

Где купить

Купить монеты «Капля жизни» можно с 17 июня 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банках-дистрибьюторах (Укргазбанк, Ощадбанк, Таскомбанк, Приватбанк, ПУМБ) по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.

Информация о реализации памятных монет из серебра будет опубликована на сайте интернет-магазина НБУ.