Укрпочта начала устанавливать контейнерные отделения (фото)

Укрпочта установила первое отделение контейнерного типа в Харьковской области. Об этом сообщил руководитель компании Игорь Смилянский.

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«Это „быстрое“ отделение в Харьковской области уже выполняет свою роль, но мы хотим еще обкатать все плюсы и минусы, чтобы уже выйти на массовое внедрение, потому что, к сожалению, есть где», — отметил глава Укрпочты.

Он не назвал локацию отделения контейнерного типа из-за мер безопасности, однако заявил, что оно сделано в Украине и компания сейчас тестирует его на замену уничтоженных россией отделений.