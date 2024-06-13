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13 июня 2024, 16:25 Читати українською

Сколько украинцев в Польше живут за деньги из Украины (исследование)

60% украинцев в Польше не пользовались деньгами, заработанными в Украине за последний год. 27% имели собственные сбережения, которые тратили в Польше. 10% пользовались деньгами семьи, 3% имели удаленную работу в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

60% украинцев в Польше не пользовались деньгами, заработанными в Украине за последний год. 27% имели собственные сбережения, которые тратили в Польше. 10% пользовались деньгами семьи, 3% имели удаленную работу в Украине.
Фото:depositphotos

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Откуда средства

Тех, кто за последние 12 месяцев пользовался деньгами, заработанными в Украине, — 40%. Среди них 53% говорят, что сумма ежемесячных расходов изменилась, 47% не изменили свои расходы.

Как изменились расходы

Среди изменивших сумму расходов в Польше 20% говорят, что это связано с появлением работы в Польше. 15% признались, что закончились деньги, заработанные у Украины. 4% потеряли отдаленную работу в Украине и 4% сказали, что родственники прекратили поддержку. Больше всего тех, кто не указывает причину — 57%.

«Каким был ваш статус на момент устройства на работу в Польше?» — так звучал последний вопрос в опросе.

38% уже работали по найму в Польше, 18% временно не работали, но искали работу, 9% — студенты или ученики, 3% работали удаленно, 2% вели домашнее хозяйство, 26% имели другой статус.

В агентстве обращают внимание на тот факт, что 60% украинских граждан не пользуются деньгами, заработанными в Украине. Это вероятно свидетельствует о том, что они уже приспособились к жизни в Польше и на фоне продолжения программы защиты беженцев пока не планируют возвращаться.

Источник: Минфин
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